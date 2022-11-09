09.11.2022
09:15
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Медицина

Земские доктора о работе на родине

 Ежегодно сотни  медиков  отправляются в села нашей республики в рамках программы «Земский доктор».   Усть-Алданская центральная  районная больница,  за 10 лет работы данной программы, по нынешний год заключила  60 договоров  с врачами.

 5 лет назад, после окончания медицинского института СВФУ  Сардана БУРЦЕВА вернулась на родину, в село Сырдах.  Здесь она работает терапевтом врачебной амбулатории, где функционирует круглосуточный стационар. Жители Сырдаха очень довольны работой доктора и рады, что молодые возвращаются в родные края.

 «По окончанию срока программы, мы с мужем решились остаться здесь. Построили дом и решили обосноваться здесь. У нас трое детей. Я с детства  мечтала стать врачом и помогать людям. И, конечно же, мои земляки очень тепло встретили меня. В первое время немножко было трудновато, так как была  единственным врачом. А  в селе нужно медицинскую помощь оказывать и  беременным и детям,- рассказывает Сардана Васильевна.- Чаще всего обращаются с заболеваниями сердечно — сосудистой, дыхательной системы. Это гипертония, ишемические болезни сердца, простудные заболевания, бронхиты и в последние годы с коронавирусной инфекцией. Коллектив у нас небольшой, 12 человек.  Живем и работаем дружно».

Марфа Николаевна ГОРОХОВА терапевтом 3 участка в поликлинике  Центральной районной больницы  работает с 2018 года.

По словам доктора, она без колебаний приняла решение отправиться работать в Усть-Алданский район. Как известно, врачей  в селе всегда не хватает. А настоящий медик должен быть там, где нужен пациенту.

«Программа «Земский доктор» является огромным подспорьем для молодых врачей. Положенную выплату я получила в срок — говорит Марфа Николаевна.- Я сама родом из Усть-Алданского района, поэтому работать среди своих земляков легче.  В основном пациенты обращаются по болезням: верхних дыхательных путей, энцефалопатии, желудочно-кишечного тракта. Также очень много жалоб на болезни сердца, позвоночника, аллергии и так далее. Работа врача никогда не была легкой, но она очень интересная, ответственная и необходимая. Я рада, что работаю в таком сплоченном коллективе».

Фото: Пресс-служба Усть-Алданской ЦРБ
Источник: Пресс-служба Усть-Алданской ЦРБ

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