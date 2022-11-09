Земские доктора о работе на родине

Ежегодно сотни медиков отправляются в села нашей республики в рамках программы «Земский доктор». Усть-Алданская центральная районная больница, за 10 лет работы данной программы, по нынешний год заключила 60 договоров с врачами.

5 лет назад, после окончания медицинского института СВФУ Сардана БУРЦЕВА вернулась на родину, в село Сырдах. Здесь она работает терапевтом врачебной амбулатории, где функционирует круглосуточный стационар. Жители Сырдаха очень довольны работой доктора и рады, что молодые возвращаются в родные края.

«По окончанию срока программы, мы с мужем решились остаться здесь. Построили дом и решили обосноваться здесь. У нас трое детей. Я с детства мечтала стать врачом и помогать людям. И, конечно же, мои земляки очень тепло встретили меня. В первое время немножко было трудновато, так как была единственным врачом. А в селе нужно медицинскую помощь оказывать и беременным и детям,- рассказывает Сардана Васильевна.- Чаще всего обращаются с заболеваниями сердечно — сосудистой, дыхательной системы. Это гипертония, ишемические болезни сердца, простудные заболевания, бронхиты и в последние годы с коронавирусной инфекцией. Коллектив у нас небольшой, 12 человек. Живем и работаем дружно».

Марфа Николаевна ГОРОХОВА терапевтом 3 участка в поликлинике Центральной районной больницы работает с 2018 года.

По словам доктора, она без колебаний приняла решение отправиться работать в Усть-Алданский район. Как известно, врачей в селе всегда не хватает. А настоящий медик должен быть там, где нужен пациенту.