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Землянику можно собирать с 10 июля

Временные рамки, когда без экологического ущерба возможна заготовка пищевых лесных ресурсов, устанавливаются с учетом климатических зон республики, а также погодных условий. Многие начинают сбор растений, не дожидаясь их полного созревания. Это неминуемо ведет к повреждению растения. 

В соответствии со ст. 15 закона Республики Саха (Якутия) от 31 января 2008 г. 550-З № 1115-III «О реализации отдельных полномочий в сфере лесных отношений в Республике Саха (Якутия)» распоряжением Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) установлены следующие сроки начала сбора дикорастущих ягод и плодов гражданам для собственных нужд.

Нынче лето раннее и жаркое, поэтому в 10 числах июля уже можно начинать собирать всеми любимую землянику в Амгинском, Усть-Алданском и Намском районах. С 15 июля в Мегино-Кангаласском, Таттинском, Хангаласском, Чурапчинском районах можно начинать собирать землянику и красную смородину. Голубику можно собрать, начиная с 20 июля.

Черная смородина и брусника поспеют к середине августа. Так, в центральных районах и в вилюйской группе улусов бруснику можно собрать с 25 августа, в северных районах брусника поспеет к концу августа.

Охту можно будет собрать в северных районах с первой декады августа. 

Малина распространена в Вилюйской группе районов, сбор с 20-25 июля. 

Чернику в нынешнем сезоне разрешено собирать  с начала августа в Мирнинском районе, а в Ленском, Нерюнгринском районе можно собирать к середине августа. 

Кедровый орех без ущерба можно будет заготавливать не раньше, чем с 25 августа, а в некоторых районах – лишь с  2 сентября. Напоминаем, что нельзя добывать незрелые кедровые шишки ударами колота или срыванием веток, что портит крону и ствол дерева. Собирать можно только упавшие шишки. 

По сбору грибов ограничений нет. Однако, следует помнить, что при сборе грибов их необходимо срезать ножом на почве у основания гриба или осторожно выкручивать без нарушения лесной подстилки. 

Отмечаем, что в установленные сроки гражданам разрешена заготовка только для собственных нужд. Чтобы добывать дары леса в коммерческих целях, по лесному законодательству необходимо заключить договор аренды лесного участка. 

Граждане могут посещать леса и собирать дикоросы беспрепятственно, в том числе и на арендованных кем-то участках лесного фонда. 

В связи со становлением устойчивой жаркой, сухой погоды и с наступлением поры сбора ягод и плодов, разжигание костров и использование любых источников огня в лесу запрещается! Используйте сухой паек и горячее питание в термосах! Не оставляйте мусор в лесу! Помните дисциплинированность в лесу, сознательное поведение и строгое соблюдение несложных правил пожарной безопасности будет гарантией сбережения лесов от пожаров.

С подробными сроками сбора ягод и плодов вы можете ознакомиться на сайте Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства РС (Я).

Источник: Пресс-служба Минэкологии. Фото Марии Васильевой.
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