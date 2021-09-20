20.09.2021
01:14
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Политика

Земляки убедительно поддержали нового человека Василия Николаева

На 11 участках в родном Горном улусе Василий НИКОЛАЕВ выиграл с убедительным отрывом, сообщает ТайгаПост.

За кандидата от «Новых людей» на девяти избирательных участках проголосовали 1550 человек.

На втором месте Петр Аммосов (КПРФ) с 414 голосами.

Далее идут Федот Тумусов (СР) — 399 и

Петр Черкашин (ЕР) — 394 голоса.

Источник: https://taigapost.ru/news/rodina-znaet-zemlyaki-bezogovorochno-podderzhali-vasiliya-nikolaeva
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