Земляки убедительно поддержали нового человека Василия Николаева

На 11 участках в родном Горном улусе Василий НИКОЛАЕВ выиграл с убедительным отрывом, сообщает ТайгаПост. За кандидата от «Новых людей» на девяти избирательных участках проголосовали 1550 человек. На втором месте Петр Аммосов (КПРФ) с 414 голосами. Далее идут Федот Тумусов (СР) — 399 и Петр Черкашин (ЕР) — 394 голоса.

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