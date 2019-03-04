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3 марта 2019, 23:56
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Земляки Эдварда Пекарского поблагодарили жителей Оймяконского района за поддержку

Польские путешественники — лингвист Шимон Прзебинда (Университет имени Адама Мицкевича в Познани) и экономист Эрик Крисовски (Венский Университет), с 30 января 2019 года ведут путь с Польши в Момский район Якутии, с целью покорить высшую точку Момского хребта и назвать ее в честь знаменитого земляка – ссыльного ученого Эдварда Пекарского, посвятившего десятилетия изучению языка и культуры народов Якутии.

1 марта, преодолев около семи тысяч километров, на ледяной трассе реки Индигирка, при экстремально низкой температуре – 50*С, японский внедорожник польских экстремалов перевернулся и заглох. На счастье поляков, проезжающая мимо автоколонна «Камазов» оказала спасительную помощь. Многотонный груженый внедорожник был поставлен на «ноги». Но продолжить путь удалось не сразу – меняли колесо и запускали капризный дизель. В суете форс-мажорной ситуации, штурман экипажа Шимон Прзебинда не успел переобуться в теплые альпинистские сапоги и получил отморожения пальцев обеих стоп.

Добравшись до райцентра Оймяконского района (Полюс Холода) – поселка городского типа Усть-Нера, путешественники тотчас обратились в Оймяконскую центральную районную больницу, где была оказана своевременная и грамотная первая помощь.

Монотонная двухмесячная поездка, ночевки в тайге и питание «где попало и чем попало» утомили путешественников, бюджет ушел в глубокий минус. Да и гиповитаминоз и синдром полярного напряжения не прошли мимо.

Общеизвестно, что северяне отличаются отзывчивостью и многовековой традицией взаимопомощи. Дружный коллектив Оймяконской центральной районной больницы решил оказать поддержку полякам, приехавшим увековечить память автора первого якутско-русского словаря ученого Эдварда Пекарского, а также несущим образовательную миссию школьникам севера.

Путешественников приютили на ночь в служебной квартире, а помочь отогреть и отремонтировать машину любезно согласились бойцы Пожарной части №1 пгт. Усть-Нера.

 

Утро следующего дня началось с перевязочного кабинета хирургического отделения. Получив оценку жизнеспособности тканей отмороженных участков, а также медикаменты в долгий путь, поляки отправились молиться в церковь. Удача и тут улыбнулась Шимону и Эрику – Настоятель Федор пригласил поляков на свои именины.

На исправном внедорожнике, пополнив провизию, мытые, сытые и перевязанные польские путешественники продолжили свой дальний путь.

Шимон и Эрик выразили благодарность: коллективу ГБУ РС(Я) «Оймяконская центральная районная больница» и лично главному врачу Артему Ксенофонтову — за грамотную своевременную первую помощь при холодовой травме, за приют в благоустроенной служебной квартире и передачу в надежные руки медиков Момской центральной районной больницы; благодарность  Пожарной части №1 по охране  пгт. Усть-Нера Отряда государственной противопожарной службы РС(Я) №27 по МО «Оймяконский улус (район)» и лично начальнику отряда Михаилу Андрееву — за теплый гараж, содействие в ремонте и утеплении автомобиля; Оймяконской Епархии и лично Настоятелю Федору — за духовную поддержку и питание; добрым водителям Камазов (к сожалению, имена забыли на морозе), не проехавшим мимо и оказавшим спасительную поддержку в буксировке перевернутого внедорожника на безлюдной реке Индигирка.

3 марта в 21:15 (по якутскому времени) Шимон и Эрик доехали в пос. Чумпу Кытыл (с як. Тихая Гавань, второе название Тёбюлях) Момского района. Польских путешественников гостеприимно встретили сотрудники поселковой администрации, Тебюляхской среднеобразовательной школы и медики местного ФАП-а. Завтра, 4 марта, последователи знаменитого исследователя Севера выступят с докладом в средней школе и продолжат путь к высшей точке Момского хребта.

Текст и фото: Назар Аммосов

Редакция Sakhalife следит за дальнейшим маршрутом экспедиции в честь «Эдварда Пекарского».

Источник: Назар Аммосов
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