28.10.2020
19:46
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Коронавирус
Землячество Тылгыны в Якутске поддержало родной наслег
Землячество уроженцев с. Тылгыны Вилюйского улуса в связи со сложной эпидситуацией в родном наслеге по просьбе работников больницы приобрело 6 кварцевых настенных ламп и напольный прибор для кварцевания на общую сумму 76 тысяч 330 рублей. Об этом сообщает в соцсети Чокуур ГАВРИЛЬЕВ, пресс-секретарь Ил Тумэна, уроженец Тылгыны.
— Сегодня водитель ПО «Кулятское» (председатель ВАСИЛЬЕВА Р.Г.) увезет приборы в Тылгыны. Деньги мы собрали к 100-летию Тылгынинского наслега, но сейчас важнее здоровье наших земляков. Не болейте. Будьте здоровы, — пишет Чокуур Гаврильев, недавно сам переболевший ковидом.
Фото: Из соцсети.
#Землячество Тылгыны в Якутске отправило родному наслегу оборудование для кварцевания#Тылгыны#Чокуур Гаврильев#Якутия
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