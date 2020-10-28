Землячество Тылгыны в Якутске поддержало родной наслег

Землячество уроженцев с. Тылгыны Вилюйского улуса в связи со сложной эпидситуацией в родном наслеге по просьбе работников больницы приобрело 6 кварцевых настенных ламп и напольный прибор для кварцевания на общую сумму 76 тысяч 330 рублей. Об этом сообщает в соцсети Чокуур ГАВРИЛЬЕВ, пресс-секретарь Ил Тумэна, уроженец Тылгыны.

— Сегодня водитель ПО «Кулятское» (председатель ВАСИЛЬЕВА Р.Г.) увезет приборы в Тылгыны. Деньги мы собрали к 100-летию Тылгынинского наслега, но сейчас важнее здоровье наших земляков. Не болейте. Будьте здоровы, — пишет Чокуур Гаврильев, недавно сам переболевший ковидом.