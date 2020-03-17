Землячества горой стоят за своих экс-депутатов в суде

Состоялось более 40 заседаний

Сегодня в Якутском городском суде продолжился резонансный судебный процесс над экс-депутатами Ил Тумэна Александром УАРОВЫМ и Дмитрием САВВИНЫМ. Начался он в декабре 2018 года, за это время судья Татьяна Егорова провела более 40 судебных заседаний. Сейчас идет допрос свидетелей со стороны защиты.

Напоминаем, что

…в отношении Уарова и Саввина возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ («получение взятки в крупном размере»), помимо этого, Уаров обвиняется по части 1 статьи 159 УК РФ («хищение чужого имущества путем обмана»).

По версии следствия, экс-депутаты, председатели постоянных комитетов Ил Тумэна Александр Уаров и Дмитрий Саввин получили от генерального директора АО «Сахаплемобъединение» Степана ОХЛОПКОВА взятки на общую сумму 900 тысяч рублей за «содействие в принятии поправок в закон республики, касающихся дополнительного бюджетного ассигнования на искусственное осеменение крупного рогатого скота». В результате принятых парламентом Якутии изменений в республиканском законе, из бюджета республики в 2014 году АО «Сахаплемобъединение» получило 47 миллионов рублей. Все это происходило в 2014-2015 годах.

Помимо этого, следствие предъявило обвинение в мошенничестве бывшему председателю Контрольного комитета Госсобрания (Ил Тумэн) РС(Я) Александру Уарову из-за того, что во время командировок в родной Сунтарский район он останавливался на ночлег у родственников, а затем предъявлял в бухгалтерию Ил Тумэна квитанции для оплаты гостиниц. По версии следствия, таким способом Александр Уаров присвоил 159 тысяч рублей.

На данном этапе слово предоставлено стороне защиты, которая строит свою линию на том, что все законодательные инициативы о выделении АО «Сахаплемобъединение» средств исходили не только от подсудимых, но и от других депутатов, а регламент принятия законов Республики Саха (Якутия) требует общего голосования всех депутатов республики, а не только двух народных избранников, то есть принимается коллегиально. При этом выделение средств невозможно без согласования с правительством и главой республики, так как необходимо указать источники финансирования. Это предписывает регламент работы парламента Якутии.

Так же это подтвердили коллеги Уарова и Саввина – депутаты Ил Тумэна, действующие и бывшие, Алексей ЕРЕМЕЕВ, Александр КОРЯКИН, Елена ГОЛОМАРЕВА, которые утверждали в своих показаниях, что все бюджетные вопросы помимо длительного коллективного обсуждения и голосования в профильных и бюджетном комитетах, обязательно согласовываются с правительством республики, а так же решение по голосованию по поправкам в бюджет принимают партийные фракции и оно происходит консолидировано, что предписано партийной дисциплиной.

О Дмитрии Саввине замолвим слово…

После защиты Александра Уарова подошла очередь адвокатов Дмитрия Саввина, которые сегодня представили суду своих свидетелей. Первый из них – Василий БАИШЕВ попросил переводчика с якутского языка, с ее помощью он сообщил, что послан на суд ветеранами и жителями Баягантайского наслега Томпонского улуса, чтобы замолвить слово за своего земляка Дмитрия Саввина. Свидетель учился с ним в одном школе в Крест-Хальджае Томпонского района, по его словам, Дмитрий рос без матери, окончил сельскохозяйственные техникум, вуз, успешно работал по специальности, был директором трех совхозов. Он подробно рассказал о деятельности Дмитрия Саввина на посту главы Томпонского улуса, об его активном участии в устранении последствий наводнения, борьбе с лесными пожарами. Сообщил, что в земляки-томпонцы до сих благодарны ему за это, а так же за строительство трех котельных, средней школы им. героя Охлопкова и другие дела на благо малой родины. «От имени нашего наслега прошу суд поставить точку в затянувшемся судебном процессе, и с учетом работы двух депутатов, вернуть их народу», — заявил свидетель с трибуны суда.

Примерно в такой же тональности выступали ранее земляки Александра Уарова, о чем SakhaLife подробно сообщал. Как видим, на этом судебном процессе «землячества» публично и горячо выступают в защиту «своих» подсудимых избранников…

Затем показания дал Семен ИВАНОВ, депутат Ил Тумэна 4-5 созывов, в свое время он являлся заместителем Дмитрия Саввина на посту председателя постоянного комитета Ил Тумэна по по селу и аграрной политике (и не является его земляком). Как и другие депутаты Ил Тумэна, дававшие показания на этом суде – Еремеев, Голомарева, Владимиров, Корякин, он рассказал о действующем порядке прохождения депутатской законодательной инициативы. Депутат подает заявление на имя председателя Ил Тумэна, который потом отправляет депутатскую инициативу на рассмотрение в профильный комитет, после согласования с правительством поправка поступает в бюджетный комитет, затем выносится на пленарное заседание, перед которым собираются фракции, которые принимают решение о консолидированном голосовании по кадровым и бюджетным вопросам.

«Те поправки, которые рассматриваются на сессии, проходят многоступенчатые согласования, все решения принимаются коллегиально — голосованием. Один-два депутата никак не могут повлиять на принятие бюджетной поправки», — заявил бывший заместитель Саввина. Он так же подтвердил, что проблема искусственного осеменения в животноводстве всегда была актуальной, не раз выносилась на обсуждение правительством, Минсельхозом, а так же комитетом по селу и аграрной политике. Семен Иванов отозвался положительно о Дмитрии Саввине: «Надежный друг, всегда подставит плечо. У меня были сложные моменты, он всегда помогал, советовал».

Судья Татьяна ЕГОРОВА объявила перерыв до 6 апреля.