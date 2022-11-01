Земельная афера вскрылась в Якутии

Прокуратура Хангаласского района провела проверку соблюдения земельного законодательства.

Установлено, что в результате незаконных действий жителя г. Покровск в частную собственность незаконно оформлено два земельных участка на территории с. Еланка, находившихся в муниципальной собственности Хангаласского района Якутии.

Вследствие незаконных действий по приобретению права собственности на указанные земельные участков муниципальному образованию МР «Хангаласский улус» причинен ущерб в размере более 672 тыс. рублей.

По данному факту мужчина приговором суда осужден по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное в крупном размере).

Прокуратура района обратилась с иском в суд о признании недействительными договоров-купли продажи земельных участков, применении последствий недействительности сделки, аннулировании записи в ЕГРН и возвращении земельных участков в муниципальную собственность.

Суд удовлетворил заявление прокурора.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами.