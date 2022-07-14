14.07.2022
11:59
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Природа

Зеленый рай ждёт вас сегодня на уникальную презентацию

Дорогие друзья!

В этот четверг ждём вас в нашем​ сквере Тружеников тыла!
Девиз данной​ программы «МОЙ ЭКО ПУТЬ»​ -​ «КРЕПКОЕ ЗДОРОВЬЕ НА ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЕ!».


1.​ Презентация уникальных эксклюзивных ЭКОФРЕШ КОКТЕЙЛЕЙ от ЗЕЛЁНОГО РАЯ!
В каждом коктейле-живые молекулы из​ разнотравия от экофермы «Зелёный Рай».
Предлагаем зарядиться полезными напитками и испить​ их незабываемый букет​ —​ неповторимые​ ноты вкуса от «Зелёного рая» всего за 50 рублей!


​ 2. В сквере перед нами простирается море цветов, посаженные вашими заботливыми руками. Как сказал французский писатель и философ​ Антуан де Сент- Экзюпери: «Мы в ответе за тех, кого приручили». Тогда​ Маленький принц​ понял, что его роза — единственная в мире, ведь это ее он каждое утро поливал, накрывал колпаком, оберегал. Он понял, что он в ответе за свою розу.​
И мы в ответе за свои цветы. И будем вместе​ ухаживать за ними в этот четверг: очистим от сорняков и скосим траву.
💚Ждём вас, друзья! Будет интересно!
Дата: 14 июля
⏰Время: с 16 час

🏡Место: сквер Тружеников тыла

Фото: салон цветов и флористики "Зеленый рай"
Источник: салон цветов и флористики "Зеленый рай"

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