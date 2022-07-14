Природа
Зеленый рай ждёт вас сегодня на уникальную презентацию
Дорогие друзья!
В этот четверг ждём вас в нашем сквере Тружеников тыла!
Девиз данной программы «МОЙ ЭКО ПУТЬ» - «КРЕПКОЕ ЗДОРОВЬЕ НА ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЕ!».
1. Презентация уникальных эксклюзивных ЭКОФРЕШ КОКТЕЙЛЕЙ от ЗЕЛЁНОГО РАЯ!
В каждом коктейле-живые молекулы из разнотравия от экофермы «Зелёный Рай».
Предлагаем зарядиться полезными напитками и испить их незабываемый букет — неповторимые ноты вкуса от «Зелёного рая» всего за 50 рублей!
2. В сквере перед нами простирается море цветов, посаженные вашими заботливыми руками. Как сказал французский писатель и философ Антуан де Сент- Экзюпери: «Мы в ответе за тех, кого приручили». Тогда Маленький принц понял, что его роза — единственная в мире, ведь это ее он каждое утро поливал, накрывал колпаком, оберегал. Он понял, что он в ответе за свою розу.
И мы в ответе за свои цветы. И будем вместе ухаживать за ними в этот четверг: очистим от сорняков и скосим траву.
Ждём вас, друзья! Будет интересно!
Дата: 14 июля
Время: с 16 час
Место: сквер Тружеников тыла
+7 (999) 174-67-82
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