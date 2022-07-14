Зеленый рай ждёт вас сегодня на уникальную презентацию

Дорогие друзья!

В этот четверг ждём вас в нашем​ сквере Тружеников тыла!

Девиз данной​ программы «МОЙ ЭКО ПУТЬ»​ -​ «КРЕПКОЕ ЗДОРОВЬЕ НА ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЕ!».



1.​ Презентация уникальных эксклюзивных ЭКОФРЕШ КОКТЕЙЛЕЙ от ЗЕЛЁНОГО РАЯ!

В каждом коктейле-живые молекулы из​ разнотравия от экофермы «Зелёный Рай».

Предлагаем зарядиться полезными напитками и испить​ их незабываемый букет​ —​ неповторимые​ ноты вкуса от «Зелёного рая» всего за 50 рублей!



​ 2. В сквере перед нами простирается море цветов, посаженные вашими заботливыми руками. Как сказал французский писатель и философ​ Антуан де Сент- Экзюпери: «Мы в ответе за тех, кого приручили». Тогда​ Маленький принц​ понял, что его роза — единственная в мире, ведь это ее он каждое утро поливал, накрывал колпаком, оберегал. Он понял, что он в ответе за свою розу.​

И мы в ответе за свои цветы. И будем вместе​ ухаживать за ними в этот четверг: очистим от сорняков и скосим траву.

Ждём вас, друзья! Будет интересно!

Дата: 14 июля

Время: с 16 час

Место: сквер Тружеников тыла