Зеленый рай: Символ Нового года будет расти в вашем доме!

В лесу родилась ёлочка, в лесу она росла…

Сегодня символ нового года будет расти в вашем доме! А потом может радовать долгие годы в вашем дворе… Каждый раз вызывая улыбку при воспоминании счастливых моментов встречи 2023 года – самого волшебного, самого счастливого, незабываемого семейного праздника!

Кроме всего, этому растению присуще изменить саму атмосферу в вашем доме — вплоть до кардинального изменения отношений в семейном кругу до поступления большой прибыли, удачи в ваш дом. Этому способствуют фитонциды, выделяемые канадской елью, биологически активные вещества, убивающие или подавляющие рост и развитие болезнетворных бактерий. Ведь всем известно: в здоровом теле-здоровый дух! Здоровому человеку и радостнее жить и любить, трудиться и отдыхать! Неспроста это растение имеет на сегодняшний день большой спрос в европейских странах и крепко вошёл в разряд популярных и любимых растений, символа всего нового, прекрасного!

Экологическая компания «Зеленый Рай» поздравляет вас с наступающим праздником Нового года! Желаем всем исполнения мечты, новых планов и их реализации. Берегите друг друга, делитесь теплом души и дарите незабываемые светлые эмоции! Будьте здоровы! Сегодня наш Дед Мороз разносил детям подарки!

Также вы можете поздравить своих родных, близких и друзей с любой точки Планеты, отправив им новогодний сюрприз! Каждый ребенок, да и мы взрослые, ждём новогоднего чуда! Дарите волшебство и исполняйте мечты в этом наступающем году! Не упустите шанс подарить любимым и близким людям радость встречи этого- 2023 Нового года!

Наберите номер: +79142221664; +79142211777 или пишите на электронную почту: jirkovvv@mail.ru . C пометкой: «Мастерская Деда Мороза»

Новогодний декор от «Зеленого Рая»