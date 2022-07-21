21.07.2022
11:50
210
Общество
Зеленый рай приглашает на квест игру в клевера
Почти все знают нашумевший корейский сериал «Игра в Кальмара»?
Так вот, завтра
21 июля, мы проведём для вас КВЕСТ игру в
КЛЕВЕРА
по мотивам этого сериалатолько с совершенно другим смыслом
Победителей ждёт награда
Сыграем?
Также по традиции мы будем готовить наши фирменные
эко-фреш коктейли
с живыми молекулами
В условиях задымленности, как никогда нам всем необходимо СРОЧНО принять живые витамины и помочь организму очищаться от вредных токсинов с помощью свежих овощей и зелени
Встречаемся завтра в сквере тружеников тыла (за к/т «Центральный») в 16:00
С любовьюи вдохновением, ваш «ЗеленыйРай»
Наши адреса:
пер.Глухой 2/2, 33-52-84 ;
ул.Дзержинского 16/4, +79841165535
Источник: Зеленый рай
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+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
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