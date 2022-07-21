Зеленый рай приглашает на квест игру в клевера

Почти все знают нашумевший корейский сериал «Игра в Кальмара»?



Так вот, завтра

21 июля, мы проведём для вас КВЕСТ игру в

КЛЕВЕРА

по мотивам этого сериала только с совершенно другим смыслом

Победителей ждёт награда

Сыграем?

Также по традиции мы будем готовить наши фирменные

эко-фреш коктейли

с живыми молекулами

В условиях задымленности, как никогда нам всем необходимо СРОЧНО принять живые витамины и помочь организму очищаться от вредных токсинов с помощью свежих овощей и зелени



Встречаемся завтра в сквере тружеников тыла (за к/т «Центральный») в 16:00

С любовью и вдохновением, ваш «Зеленый Рай»

Наши адреса:

пер.Глухой 2/2, 33-52-84 ;

ул.Дзержинского 16/4, +79841165535