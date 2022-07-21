21.07.2022
11:50
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Общество

Зеленый рай приглашает на квест игру в клевера

🍀

Почти все знают нашумевший корейский сериал «Игра в Кальмара»?🦑
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
Так вот, завтра
✅21 июля, мы проведём для вас КВЕСТ игру в
🍀КЛЕВЕРА🍀
по мотивам этого сериала🤩только с совершенно другим смыслом😉👍🏻

Победителей ждёт награда 🥇👏👍🏻

Сыграем?😉🎟

✅Также по традиции мы будем готовить наши фирменные
☀️эко-фреш коктейли
🌿🌿🌿с живыми молекулами♻️

В условиях 🌫задымленности, как никогда нам всем необходимо СРОЧНО принять живые витамины и помочь организму очищаться от вредных токсинов с помощью свежих овощей и зелени
🍏🌿🥬🌿🥒🌿🍏

✅Встречаемся завтра в сквере тружеников тыла🙌 (за к/т «Центральный») в 16:00 🕓

С любовью😍и вдохновением, ваш «Зеленый🌳Рай»

Наши адреса:
пер.Глухой 2/2, 33-52-84 ☎️ ;
ул.Дзержинского 16/4, +79841165535 📲

Источник: Зеленый рай

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