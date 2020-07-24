24.07.2020
10:42
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Общество

«Зеленый рай» поздравляют с самым красивым праздником!

Поздравляем дружный коллектив известного в Якутии и России салона цветов и флористики «Зелёный рай» и руководителей предприятия Анну Николаевну ТИХОНОВУ и Василия Васильевича ЖИРКОВА с профессиональным праздником — с Днем флориста!

Желаем вам всем человеческого большого счастья, здоровья крепкого, удачи во всех ваших очень нужных нашему населению делах, творчества и вдохновения, которых у вас не занимать!!!

С уважением, Татьяна БЕРЕЗИНА

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