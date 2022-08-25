Зеленый Рай: Ели ветеранов обретут вторую жизнь

МОЙ ЭКО ПУТЬ. Зеленый Рай.



В субботу 28 августа 2022 года в сквере Ветеранов ВОВ в Старом городе состоится посадка деревьев.

20 августа мы, всем дружным коллективом выкопали лунки и подготовили почву под саженцы.

В этом благотворительном действии приняли участие работники АО «Венчурная компания «Якутия», руководители ботанического сада СВФУ и мы — сеть салонов флористики «Зелёный рай».

В этот день неожиданно произошла интересная коллаборация. Если вы помните, ранее я написала для СМИ статью о Тускуле Иванове, который по зову сердца занимается уходом за растениями на площади Орджоникидзе.



Недавно по инициативе АО «Венчурная компания «Якутия» и Тускул выбрали участок для благоустройства — сквер Ветеранов ВОВ в Старом городе. Как мы знаем, в этом сквере в честь 75-летия Победы ВОВ ветераны посадили ели. Большая часть из них не прижилась. А часть, как-будто призывая на помощь, из последних сил протягивали ветки из заросшейся травы. Тускул поделился с нами о предстоящей работе. И мы с радостью поддержали нашего молодого деятельного последователя.



Мы надеемся, что к 80-летию Великой Победы ели, посаженные нашими дорогими ветеранами, обретут вторую жизнь и встретят юбилей достойно.

С большим удовольствием и гордостью отмечаем, что главным двигателем проекта является наш единомышленник, член благотворительного эколого-просветительского проекта «МОЙ ЭКО ПУТЬ» Тускул Иванов!



Выражаем свою признательность коллективу АО Венчурной компании «Якутия», Скрябиной Василисе Ивановне, заведующей учебно-опытным участком СВФУ, института естественных наук и всем участникам мероприятия за поддержку доброго дела и прогрессивной молодежи Якутии в лице Тускула Иванова.

Пусть будет много в нашей республике таких неравнодушных людей, сознательно относящихся к экологии нашей родины. Ведь от каждого из нас зависит благополучие и здоровая экосистема нашего общего дома.



ПРИЗЫВАЕМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ГРАЖДАН ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К НАШЕМУ ДВИЖЕНИЮ ПО ЗАЩИТЕ РОДНОЙ ЭКОСИСТЕМЫ!