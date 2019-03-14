Зеленые пионеры позавтракали с министром

14 марта 2019 года участники смены «Экофест» Центра «Сосновый бор» и III Республиканского слета «Зеленые пионеры на защите природы» позавтракали с министром экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) Сахамином Афанасьевым.

Зеленых пионеров гостеприимно встретили сотрудники министерства экологии и проводили детей в зал совещаний, где для них были приготовлены горячий чай и зеленое яблоко.

Министр экологии Сахамин Миланович напомнил ребятам, что встреча имеет неформальный характер и настроил ребят на свободное, открытое общение. Школьники начали смело задавать свои волнующие их вопросы и получили исчерпывающие ответы.

Ребят волновало все – методы тушения лесных пожаров, способы утилизации техногенных отходов, водоохранные зоны Якутии, спрашивали мнение по поводу бездомных людей и собак, способы очищения рек, мероприятия по восстановлению ландшафта недропользователями и другие актуальные экологические вопросы.

После этого Сахамин Миланович попросил ответить юных экологов теперь на его вопросы и немного рассказать про свои школьные проекты, с которыми они приехали в Центр «Сосновый бор». Так, ребята рассказали, что они подготовили по своим проектам викторины, экоуроки и интересные поделки из вторичного сырья.

В завершение делового завтрака министр экологии Сахамин Афанасьев пожелал школьникам учиться смело защищать свои проекты и презентовать.

«Самое главное обладать идеей, эту идею воплотить, нести как проект и суметь убедить аудиторию в полезности вашей идеи. Это тоже большая часть проектной работы», — отметил он.

На память о первом завтраке с министром экологии участникам подарили от министерства экокалендари специально для зеленых пионеров.