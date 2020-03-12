«Зеленые пионеры Якутии» собрались на ежегодный слет

В Центре отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор» накануне открылась смена «Экофест» в рамках IV Республиканского слета «Зеленые пионеры Якутии». Наряду со сменой «Экофест» открылись также смены «Дети Арктики» и «Школа юных исследователей» при поддержке Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я), Министерства по развитию Арктики и делам народов Севера РС(Я) и Якутского научно-исследовательского института сельского хозяйства. В этом году участниками слета «Зеленые пионеры Якутии» стали 50 детей из разных уголков республики.

В торжественном открытии смены приняли участие директор ЦОиО «Сосновый бор» Яна ИВАНОВА, руководитель Департамента по водным отношениям и экопросвещению Минэкологии Якутии Зинаида ВАСИЛЬЕВА и другие.

Как отметила Зинаида Васильева сегодня «Зеленые пионеры» стали настоящими юными экологами, которые имеют свою активную гражданскую позицию и неравнодушны к экологическим проблемам.

«Направления работы «Зеленых пионеров» охватывают все сферы деятельности проекта: информационная, пропагандистская, патрульная, оздоровительно-досуговая и художественная, что позволит каждому участнику найти занятие по душе. Надеюсь, что эта смена запомнится вам надолго, и вы почерпнёте для себя много нового, интересного, а главное — полезного», — сказала она.

В течение двух недель ребята примут участие в ряде мероприятий: будут представлены проекты в конкурсе «Зеленые пионеры на защите природы», прослушаны лекции ведущих ученых республики, пройдут мастер-классы по исследованию природных сред.

Кроме того, участники слета традиционно встретятся с министром экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) Сахамином АФАНАСЬЕВЫМ, который из первых уст расскажет о проводимой работе по охране окружающей среды.

На слете лучшие активисты детского экологического движения «Зеленые пионеры» также смогут познакомиться с идеями и проектами своих единомышленников с разных улусов республики, завести новые знакомства, получить поддержку на продвижение ярких экоинициатив.