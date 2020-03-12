Зеленые пионеры произнесли клятву

11 марта состоялось еще одно важное событие в Центре отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор» — юных экологов приняли в ряды «Зеленых пионеров Якутии».

Смена «Экофест» проводится на базе Центра уже четвертый раз с целью развития у подрастающего поколения высокой экологической культуры и распространения на мир природы этических норм и правил. Всего на смену «Экофест» съехались более 70 детей из разных районов нашей республики.

Смена проводится при поддержке Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии и Якутского научно-исследовательского института сельского хозяйства.

«Отрадно, что вы, ребята из разных районов республики, занимаете такие активные гражданские позиции. На этой смене, совместно с нашими партнёрами, будем проводить интересные лекции, эко-уроки, с участием ученых, преподавателей, тех людей, которые с большим интересом работают в сфере экологии и охраны окружающей среды. Надеюсь, что это будет активная, познавательная интересная смена», — сказала Зинаида Васильева, руководитель Департамента по водным отношениям и экологическому просвещению Минэкологии РС(Я).

Она также отметила, что в области среднего образования Минэкологии Якутии большое внимание уделяется актуализации Общероссийского общественно-экологического детского движения «Зеленые пионеры Якутии», который стартовал на территории республики в 2015 году.

На торжественном открытии состоялась миссия по принятию юных экологов в ряды «Зеленых пионеров Якутии» Общероссийского экологического общественного движения «Зеленая Россия». Им были торжественно повязаны галстуки под гимн зеленых пионеров.

Мельник Матвей из города Нерюнгри произнес торжественно клятву «Зеленых пионеров», а вслед за ним ребята хором поклялись защищать и содержать в чистоте мир, окружающий нас.

Также на этой смене участвуют юные исследователи Малой сельскохозяйственной Академии ЯНИИСХ, это учащиеся агропрофильных, сельских и городских школ. В этом году юные исследователи будут заниматься в научных классах, работать над своими проектами. С ними будут проводить научные занятия ведущие, молодые ученые и аспиранты института. В конце смены пройдет Форум Малой сельскохозяйственной Академии, где ребята примут участие со своими проектами и интересными исследованиями.

«Все ребята смены «Экофест» — это и юные экологи, и юные исследователи, и участники смены «Дети Арктики» будут вовлечены во все мероприятия, проводимые педагогами, вожатыми и медицинским персоналом Центра «Сосновый бор»: будут петь, танцевать, встречаться с интересными людьми, обучаться, оздоравливаться и дружить», — сказала в конце речи директор Центра «Сосновый бор» Яна Иванова на торжественном открытии смены «Экофест».

Далее юные экологи выступили с поздравительными номерами по академиям, а завершил мероприятие вожатский коллектив «Душа Севера» с танцем, который так нравится всем детям.

