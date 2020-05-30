Здравствуй, здравствуй, лето!
Детский (подростковый) Центр приглашает отпраздновать замечательный праздник 1 июня — День защиты детей вместе на наших страницах в сети Интернет:
Инстаграм: @dpcykt,
ВКонтакте: https://vk.com/dpcykt
Youtube:https://www.youtube.com/channel/UCjO_nr06R2CU_7XMYE4cnbQ?view_as=subscriber
План дистанционных мероприятий:
- Видеопоздравление Евсиковой Евдокии Ивановны, первого заместителя председателя Якутской городской думы
- Зарядись позитивом от видеопоздравления «Вcе мы родом из детства…»
- Получи порцию положительных эмоций! Посмотри праздничный концерт «Яркие краски детства»
- Посмотри видеовыставку детского республиканского творческого конкурса рисунков «Я расскажу вам о войне…», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
- Творчество – это свобода, свобода – это творчество. Стартуй в лето вместе с нами, запишись на дистанционную творческую площадку «ЛетоПроф»!
Источник: МБОУ ДО "Д(п)Ц" ГО г. Якутск
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+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
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