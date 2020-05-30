30.05.2020
17:50
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Культура & Образование

Здравствуй, здравствуй, лето!

Детский (подростковый) Центр приглашает отпраздновать замечательный праздник 1 июня — День защиты детей вместе на наших страницах в сети Интернет:
Инстаграм: @dpcykt,
ВКонтакте: https://vk.com/dpcykt

Youtube:https://www.youtube.com/channel/UCjO_nr06R2CU_7XMYE4cnbQ?view_as=subscriber

План дистанционных мероприятий:

  1. Видеопоздравление Евсиковой Евдокии Ивановны, первого заместителя председателя Якутской городской думы
  2. Зарядись позитивом от видеопоздравления «Вcе мы родом из детства…»
  3. Получи порцию положительных эмоций! Посмотри праздничный концерт «Яркие краски детства»
  4. Посмотри видеовыставку детского республиканского творческого конкурса рисунков «Я расскажу вам о войне…», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
  5. Творчество – это свобода, свобода – это творчество. Стартуй в лето вместе с нами, запишись на дистанционную творческую площадку «ЛетоПроф»!
Источник: МБОУ ДО "Д(п)Ц" ГО г. Якутск
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