ЗдравОсмотр: В первый же день в акции приняли участие 2377якутян

Жители республики с энтузиазмом отнеслись к акции ЗдравОсмотр, которая стартовала 1 августа. ЗдравОсмотр — это первая в своем роде социальная акция, в ходе которой медицинские работники организуют медосмотр для всех желающих в мобильных медпунктах прямо в общественных местах по всей республике – на площадях, рынках и в торговых центрах. Для прохождения медосмотра в рамках акции ЗдравОсмотр от якутян требуется только паспорт.

Согласно отчетным данным, в первый день акции в ней приняли участие и прошли профилактический медосмотр 2377 человек, из которых 456 – в Якутске.

Отметим, что в Якутске каждая медицинская организация расположила свой мобильный медицинский пункт в определенных общественных местах. Так, например, на площади Комсомольская расположился медпункт Республиканского центра медицинской профилактики, посетителей Крестьянского рынка и гуляющих по площади Орджоникидзе осматривают медики Якутской городской больницы №3, Медицинский центр Якутска устраивает профосмотры в своих мобильных пунктах в ТЦ «Айгуль», ТЦ «Гранд Сити» и на площади Победы. И даже ожидающие вылета и провожающие в аэропорту могут между делом пройти медосмотр в медпункте Якутской городской больницы №2.

Даже если в Якутске начнутся дожди, акция «ЗдравОсмотр» продолжится: медицинские пункты устроятся в здании торговых центров «Айгуль», ТРК «Туймаада», ТЦ «Гранд Сити», ТЦ «Проспект» и ТЦ «ОптимистПроф», любезно согласившихся укрыть медиков и участников социальной акции от непогоды. В случае изменений в местах расположения мобильных медпунктов «ЗдравОсмотр» дополнительная уточняющая информация будет выходить на официальном сайте Министерства здравоохранения республики.

А с понедельника, с 5 августа, мобильный медицинский пункт «ЗдравОсмотр» появится и в здании Стоматологической поликлиники (для взрослых) Якутска.

Напомним, что акция проходит ежедневно до 15 августа, с 14 до 20 часов по будням и с 12 до 18 часов — по выходным.

Министерство здравоохранения РС(Я) призывает граждан пройти Всероссийскую диспансеризацию приняв участие в акции «ЗдравОсмотр». Для этого гражданину нужен только паспорт и капелька заботы о себе любимом.