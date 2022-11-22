Здравоохранение Усть-Алданской ЦРБ пополнилось новыми кадрами

В середине ноября в Усть-Алданской районной больнице прошло чествование молодых специалистов «Посвящение в профессию». В этом году в район работать приехали 11 новых специалистов.

Этот врачи — неврологи, стоматологи, терапевты. Также в селах Бэйдинга, Сырдах прибыли врач-терапевт, фельдшера и медицинские сестры.

Во время торжественного мероприятия главный врач Усть-Алданской центральной районной больницы Анна ПЕТРОВА поздравила молодых специалистов и обратилась с напутственными словами к молодым коллегам. В своем выступлении Анна Саввична отметила, что главная задача всех медицинских работников – улучшение и сохранение здоровья пациентов:

«Для любого молодого специалиста очень важно начало трудового пути: коллектив, в котором ему предстоит работать, атмосфера, поддержка, опыт профессионалов. Мы рады принять вас в наш дружный коллектив и надеемся, что молодые специалисты, пришедшие в наш район по зову души и сердца, не будут разочарованы в своем выборе и станут достойными приемниками своих наставников».

Также новых специалистов приветствовал и поздравил с началом работы глава Усть-Алданского района Алексей Федотов. Он рассказал о географических особенностях района, участии и заинтересованности глав наслегов в привлечении новых кадров. В рамках мероприятия председатель профкома Александра Вихрева-Крылова поздравила новых коллег, вручила памятные подарки от имени коллектива, поздравила и пожелала неиссякаемой энергии, удачи и успехов в работе.

Молодые врачи, фельдшера и медицинские сестры в свою очередь обещали трудиться во благо здоровья населения Усть-Алданского района.

Фельдшер села Сырдах с 44-х летним стажем Мария Черкашина торжественно передала свой пост новому молодому специалисту Петровой Марии и выразила благодарность руководству Усть-Алданской центральной районной больницы за грамотную расстановку кадров, поддержку и кураторство. Фельдшер с.Арылах Ховрова Айталина, победитель конкурса «Профессия жизнь», номинант конкурса «Лучший молодой специалист здравоохранения РС(Я)» вручила приветственный подарок врачу села Бейдинга Кюнняй Лукачевской и призвала объединиться инициативами во благо развития здравоохранения района. Мероприятие прошло в тёплой и веселой атмосфере. Надеемся, что такая важная традиция, как «Посвящение в профессию», послужит залогом успешной и плодотворной работы молодых врачей во благо здоровья жителей Усть-Алданского района.