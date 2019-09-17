В рамках реализации программы «Здоровый образ жизни – ветеранам», за счет средств грантов главы города Якутска на поддержку общественно значимых проектов, Общественная организация клуб «Ветеран» (председатель Ирина Сергеевна Соловьева) организовал оздоровительно-познавательные поездки ветеранов г.Якутска

9 августа и 5 сентября участники Великой Отечественной войны, ветераны тыла, труда, дети войны и переселенцы Чурапчинского района съездили в заповедную, экологическую тропу «Кэнкэмэ». Ветеранов встретила радушная хозяйка Надежда Кирилловна Павлова, которая рассказала про уникальную местность «Кэнкэмэ».

Для ветеранов были организованы различные мероприятия: мастер-класс по скандинавской ходьбе провел руководитель физкультурно-оздоровительного клуба по скандинавской ходьбе «Стимул» Матвей Лыткин, основам йоги и правильного дыхания обучение проводили Татьяна Трифоновна Портнягина, Анастасия Ивановна Бубякина, с программой «Активное долголетие» ознакомила врач РБ №3 Мария Николаевна Антонова. Для ветеранов показали физические упражнения, которые рекомендованы врачами именно в пожилом возрасте. Журналист газеты «Забота-Арчы» Николай Николаевич Петров взял интервью у ветеранов.

Очень познавательную, интересную лекцию провел уникальный человек, изобретатель, ликвидатор ЧАЭС Анатолий Игнатьевич Чомчоев. Раиса Егоровна Винокурова, фитотерапевт, биолог, аспирант ЯНЦ СО РАН и института биологических проблем криолитозоны, которая проходила курсы в Московском институте фитотерапии, автор книги «Домашняя аптечка из якутских трав» (2001, 2008) подробно рассказала и наглядно показала лекарственные растения и как лечиться. Туяра Степановна Григорьева- Туйаара Кучу, основоположник и популяризатор чайной культуры народа саха, руководитель проекта «Чай кучу в культуре народа саха», член Якутской республиканской общественной организации содействия культурному развитию «Айсар» в уютном балагане хозяйки показала, как заваривать настоящий кучу-чай.

Участник Великой Отечественной войны Петр Кириллович Конкин принес фотографию 1980-х годов, когда он ездил в Кэнкэмэ. Он был приятно удивлен, что старый мост, рядом с котором запечатлен, до сих пор сохранился. Для самих участников войны, это был повод встретиться и поговорить, за чашкой чая им было что вспоминать, пели военные песни, шутили и много смеялись. Они попробовали воду из ручья Кэнкэмэ.

10 сентября активисты ветеранского движения съездили в Намский район. Они посетили парк «Олонхо», местность «Урдук иирэ» в селе Хатырык. Ветераны были в восторге от масштабов творения мастеров по дереву, ураса из бересты и Аал-луук мас удивили. Об истории улуса рассказала председатель Совета ветеранов Намского района Софья Дмитриевна Кобякова. Это один из древнейших улусов Якутии. Считается, что название Намцы дано основателем улуса Мымаком по имени своего отца Нама, который жил на рубеже 16-17 веков. Тогда говорили, что это земля Нама.

Участников войны приветствовала заместитель главы района Мария Михайловна Винокурова. Затем участника Великой Отечественной войны Егора Семеновича Николаева (родом с Намского района) повезли в местность, откуда они молодыми уходили на фронт. Всех ветеранов это тронуло до глубины души. Егор Семенович дал интервью, рассказал о войне и послевоенном времени. Далее поехали в село Хатырык. В этом селе живет уникальная, творческая семья Тамары Галиновны и Валентина Титовича Васильевых, неоднократные победители выставок прикладного творчества в республике, мастера по изготовлению берестяных изделий. Уникальные изделия из бересты восхитили наших ветеранов.

После посещения дома-музея семьи Васильевых пожилых туристов повезли в туристический этнографо-архитектурный комплекс «Урдук Иирэ». Ветеранов встретил заместитель главы администрации села Хатырык Артур Егорович Ноговицын. Ветераны получили массу положительных эмоций, надышались свежим воздухом, пели и плясали. Завершился день национальным хороводным танцем осуохай.

Проект «Здоровый образ жизни – ветеранам» – это поддержка активного долголетия, организация досуга пожилых. Поездки оказалась познавательными и увлекательными. Несмотря на свой почтенный возраст, большинство ветеранов впервые увидели уникальную местность Кэнкэмэ, посетили Намский район. Ветераны остались довольны интересными, памятными поездками и выразили огромную благодарность организаторам поездки главе город Якутска Сардане Владимировне Авксентьевой и председателю общественной организации клуба «Ветеран» Ирине Сергеевне Соловьевой, также врачам, сопровождавшим все поездки.