Здоровый интерес: российские производители полностью заместят импорт соевого изолята для спортпита к 2030 году

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По оценкам экспертов Центра макроэкономического анализа и регионального прогнозирования Россельхозбанка, биодобавки в виде спортивного питания в России потребляют порядка 1,5 млн человек. Объем потребления всех видов спортивного питания россиянами оценивается в 9 тыс. тонн в год. При этом с 2018 года доля отечественной продукции года не превышала 10% от российского рынка спортивного питания. Однако российский рынок продуктов спортпита обладает большим потенциалом роста, который будет обеспечиваться за счет увеличения потребительского спроса на продукты из категории ЗОЖ и ПП (сегмент ежегодно растет на 8,5%), развитием ресурсосберегающих технологий и производством продукции из альтернативных видов сырья, а также импортозамещения сырья и продукции из Китая, США и стран Евросоюза.

По прогнозам экспертов РСХБ, объем российского рынка спортивного питания в ближайшие 5 лет будет ежегодно расти в среднем на 4,5% и может составить 25 млрд руб. к 2028 году. При этом объем потребления спортивного питания составит порядка 12 – 12,5 тыс. тонн в год.

Основным сырьем для производства спортивного питания является белок. Усиливающийся тренд на устойчивое развитие, экологическую безопасность и растительную диету подталкивает производителей к поиску альтернативных источников для получения белка. В России в последние 5 лет значительную популярность набирает растительный белок, в частности соевый изолят. Изолят соевого белка – немодифицированный изолят, содержащий не менее 90% чистого белка в сухом веществе, получаемый по современной экологичной технологии путем глубокой переработки генетически не модифицированных очищенных бобов сои.

Еще до 2019 года соевый изолят не производился на территории России, весь объем рынка изолята формировался за счет импортной продукции, а небольшие объемы экспорта формировались за счет реэкспортных поставок из Китая.

Сегодня в России ключевым регионом по глубокой переработке сои является Дальний Восток: регион стал первым и остается в настоящее основным производителем соевого изолята. Объем российского рынка соевого изолята составляет порядка 50 тыс. тонн, сейчас предприятия региона обеспечивают до 25% потребностей страны в растительном сырье для спортивного питания.

Объем валового сбора сои в России в 2022 году вырос на 22% и составил 5,8 млн тонн. Лидерами сбора урожая сои в 2022 году стали Центральный федеральный округ – 2,4 млн тонн (+13% к 2021 году) и Дальневосточный федеральный округ – 2,24 млн тонн (+ 34% к 2021 году). Лидером в ДФО по сбору сои является Амурская область (1,56 млн тонн валового сбора в 2022 году). Площадь посевных земель под сою в прошедшем году выросла на 14% и составила суммарно 3,5 млн га, больше трети таких земель занимает ДФО – 1,3 млн га.

По оценкам Россельхозбанка, за счет дальнейшей интенсификации сельского хозяйства, а также регулярного расширения площади посевных земель в ближайшие годы объем сбора сои будет стабильно расти. Объем валового сбора сои в России превысит 6 млн тонн уже к концу 2023 года, при этом показатели ДФО достигнут объемов в 2,6 млн тонн.

«В ДФО достаточно ресурсов для полного закрытия потребностей отечественных производителей спортивного питания, однако требуется разработка новых наукоемких производств для удовлетворения требований не только отечественной индустрии спортивного питания, но и для развития производства продукции молочной, мясной и кондитерской отраслей, напитков, а также для развития экспортного потенциала», — отметила руководитель направления Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Наталья Худякова.

По мнению Россельхозбанка, ДФО обладает существенным потенциалом для развития мощностей по переработке сои для производства продукции спортивного и правильного питания. Повышение осведомленности потребителей о пользе правильного питания и развития здорового образа жизни также будет способствовать развитию новых сегментов продукции с использованием продуктов переработки сои.

«Реализация инвестиционных проектов по переработке сои в ДФО для получения соевого изолята позволит полностью заместить импорт сырья для российских производителей пищевой продукции для сегмента диетического и спортивного питания к 2030 году», — добавила Наталья Худякова.

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