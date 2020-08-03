Здоровые сплетни. Почему перемывать кости полезно?

Все мы иногда любим посплетничать с нашими друзьями на разные темы и про разных людей. И абсолютно все сталкивались с осуждением в их сторону. «Сплетничать это плохо, сплетни – признак зависти и глупости». Знакомо? Однако мы все равно продолжаем обсуждать про того человека или события. Встает вопрос: так ли это аморально, сплетничать? Сегодня мы хотим рассказать о положительном влиянии «здоровых сплетен».

Новое исследование показало, что сплетни – нормальное явление. Согласно этому, исследование доктора Алекса Карана раскрывает, что около 14% повседневных разговоров в нашей жизни являются сплетнями.

С психологической точки зрения сплетни могут послужить своеобразной психотерапией, которая помогает нам сдружиться и начать хорошо узнавать друг друга. Они также являются важным фактором в установлении доверительных отношений и близости между людьми. Либо наоборот послужит сигналом «перестать общаться», ибо этот человек может вам не понравиться. К дополнению, сплетни формируют моральные функции нашего поведения. Т.е. показывают нам, как не нужно себя вести. Мы можем проанализировать в своей голове, какое поведение считается неправильным и правильным.

Некоторые сплетни могут даже нести положительный характер. Например, мы можем сделать комплименты по поводу чьей-то внешности или достижений: «Она была моделью в каком-то агентстве, забыла название, но я имею в виду, что она очень красива», «Господи, посмотри какой красавчик, а какая у него классная футболка» и т.д. Также в процессе разговора мы можем узнать полезную и интересную информацию, которая в будущем поможет нам в определенный момент.

Не нужно рассматривать «сплетни» как нечто стереотипное. Так, например, самый распространенный миф о том, что женщины сплетничают больше, чем мужчины не более чем враки. Так на женские беседы навешивается ярлык «сплетницы». Знайте, что и мужчины, и женщины одинаково сплетничают. Это ведет к тому, что содержание разговора (будь то в рабочей обстановке или на досуге) начинает рассматриваться как нечто несерьезное.

Несмотря на исследования, доказывающих положительное значение сплетен, их негативная оценка по-прежнему остается на своем месте. Как правило, если есть положительные стороны, то всегда должны присутствовать и негативные. Мы можем на зло наврать о ком-либо или о чем-либо. Порой даже слишком преувеличить ту или иную ситуацию, что обычно приводит к плохим последствиям. Все это признак нашей застоявшейся обиды и гнева. В таком случае лучше будет обратиться к хорошему психологу, чтобы устранить «корень зла». Так вы предотвратите возможную неудачу.

Никакое общество не может обойтись без «сплетен», и это невозможно остановить или запретить.