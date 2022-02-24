

ЦУР Якутии поделился итогами онлайн-опроса жителей республики об отношении к своему здоровью.

Согласно исследованию, здорового образа жизни придерживается 60% якутян, 35% жителей республики не придерживаются. 5% затруднились ответить.

Интересно, что поддерживают ЗОЖ чаще женщины (72%) и лица 55-64 лет (71%) и старше 65 лет (86%). Не поддерживают чаще мужчины (47%) и холостые/незамужние респонденты (44%).

Из всех опрошенных 36% регулярно занимаются физкультурой и спортом, 16% раз в месяц и реже, 38% вообще не занимаются физкультурой. 1/10 опрошенных затруднились ответить.

Здорового питания придерживаются 38%, отрицательно ответил 51%. 11% опрошенных не знакомы с принципами правильного питания.

«В десятилетие здоровья совместно с ЦУР мы будем регулярно исследовать отношение якутян к своему здоровью. Поддерживать здоровье можно легко без больших затрат — выбирая ЗОЖ, правильное и рациональное питание, отказ от вредных привычек, регулярно проходя медицинские профосмотры, с помощью базовой физкультуры в виде прогулок на свежем воздухе», — отметила главный врач Республиканского Центра общественного здоровья Алена Никитина.



Опрос по репрезентативной выборке проведен в четырех самых распространенных соцсетях: Instagram, VK, Одноклассники и Facebook. В опросе участвовали 600 человек.