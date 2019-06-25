«Здоровое питание – активное долголетие»: Якутия на почетном 13-м месте

В Республике Саха (Якутия) определены победители регионального этапа конкурса «Лидер» акции «Здоровое питание — активное долголетие».

Региональный координатор акции «Здоровое питание – активное долголетие» от партийного проекта «Здоровое будущее» Владимир ЧИЧИГИНАРОВ, председатель постоянного комитета Госсобрания (Ил Тумэн) по здравоохранению, социальной защите, труду и занятости.

Победителями конкурса «Лидер» Всероссийской акции «Здоровое питание – активное долголетие» признаны:

ЯВОРСКАЯ Александра, 15 лет, п. Нижний Куранах, МБОУ «Гимназия п. Нижний Куранах«

Куратор акции: учитель КРАВЦОВА Екатерина Петровна

2. МЕСТНИКОВА Дарья, 16 лет, г.Якутск, Центр отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор»

Куратор акции: заведующая лечебной частью СТАРКОВА Евдокия Васильевна

3. МАЛЫШЕВА Валерия, 15 лет, г. Покровск, МБОУ «Покровская улусная многопрофильная гимназия«

Куратор акции: заместитель директора по воспитательной работе ХУДАЕВА Лариса Александровна

4. КРЮКОВА Полина,17 лет, г.Мирный, МБОУ «СОШ №7«

Куратор акции: зам. директора по воспитательной работе ПОРЯДОЧНЫХ Юлия Юрьевна

5. ИГНАТЬЕВА Эмма, 9 класс, с. Соболох Момского района, Соболохская СОШ

Куратор акции: заместитель директора по воспитательной работе СТЕПАНОВА Татьяна Гаврильевна

Всего по Республике Саха (Якутия) в акции «Здоровое питание – активное долголетие» зарегистрировалось 210 школ, тем самым мы находимся на 13 месте среди всех регионов России.

По количеству зарегистрированных лидеров акции – 424 – Якутия на 15-м месте.

«Здоровое питание — активное долголетие» – всероссийская социальная акция, задача которой сформировать потребность в здоровом, активном образе жизни у школьников и их родителей.

Сроки проведения акции: 1 февраля – 30 июня 2019 г.

Акция «Здоровое питание – активное долголетие» проводится в рамках реализации партийного проекта «Единой России» «Здоровое будущее» при поддержке общественного движения «Сделаем вместе!», Минпросвещения России, Минздрава России, Роспотребнадзора.

Одна из целей акции – повышение осведомлённости школьников и их родителей о правильном питании и ведении здорового образа жизни. В рамках мероприятия в школах проводились уроки и практикумы с вовлечением учащихся в исследовательскую работу.

По результатам конкурса победители отправятся на отдых в Крым — в международный детский лагерь «Артек».