Коронавирус
Здоровье человека – это самое ценное, что есть у него
За сутки в Якутии коронавирус диагностировали у 629 человек.
Госпитализировано 27 пациентов.
За последние сутки в Якутии коронавирус диагностировали еще у 629 человек, госпитализировано 27 пациентов, выздоровели 654. Об этом сообщил республиканский оперштаб.
На Якутск приходится 352 новых случая заболевания.
В районах наибольшее количество заболевших зафиксировано
в Алданском — 28,
Мегино-Кангаласском и Хангаласском – по 27 случаев,
Намском – 23,
Мирнинском – 21
Чурапчинском – 20.
Усть-Алданском – 17,
Вилюйском – 16,
Нерюнгринском – 14,
Верхневилюйском и Сунтарском районах – по 13.
В остальных районах Якутии за сутки выявлено менее 10 заболевших:
Ленский район – 10 случаев;
Кобяйский район – 9 случаев;
Амгинский район – 8 случаев;
Горный, Среднеколымский районы – по 6 случаев;
Олекминский район – 5 случаев;
Абыйский, Таттинский районы – по 4 случая; Момский, Усть-Майский районы – по 3 случая.
Все тяжелые случаи заболевания зарегистрированы у невакцинированных больных
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