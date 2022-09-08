08.09.2022
13:56
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Коронавирус

Здоровье человека – это самое ценное, что есть у него

За сутки в Якутии коронавирус диагностировали у 629 человек.

Госпитализировано 27 пациентов.

За последние сутки в Якутии коронавирус диагностировали еще у 629 человек, госпитализировано 27 пациентов, выздоровели 654. Об этом сообщил республиканский оперштаб.

На Якутск приходится 352 новых случая заболевания.

В районах наибольшее количество заболевших зафиксировано

в Алданском — 28,

Мегино-Кангаласском и Хангаласском – по 27 случаев,

Намском – 23,

Мирнинском – 21 

Чурапчинском – 20.

Усть-Алданском – 17,

Вилюйском – 16,

Нерюнгринском – 14,

Верхневилюйском и Сунтарском районах – по 13.

В остальных районах Якутии за сутки выявлено менее 10 заболевших:

Ленский район – 10 случаев;

Кобяйский район – 9 случаев;

Амгинский район – 8 случаев;

Горный, Среднеколымский районы – по 6 случаев;

Олекминский район – 5 случаев;

Абыйский, Таттинский районы – по 4 случая; Момский, Усть-Майский районы – по 3 случая.

Все тяжелые случаи заболевания зарегистрированы у невакцинированных больных

Фото: ЯСИА
Источник: ЯСИА

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