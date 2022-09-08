Здоровье человека – это самое ценное, что есть у него

За сутки в Якутии коронавирус диагностировали у 629 человек. Госпитализировано 27 пациентов. За последние сутки в Якутии коронавирус диагностировали еще у 629 человек, госпитализировано 27 пациентов, выздоровели 654. Об этом сообщил республиканский оперштаб. На Якутск приходится 352 новых случая заболевания. В районах наибольшее количество заболевших зафиксировано в Алданском — 28, Мегино-Кангаласском и Хангаласском – по 27 случаев, Намском – 23, Мирнинском – 21 Чурапчинском – 20. Усть-Алданском – 17, Вилюйском – 16, Нерюнгринском – 14, Верхневилюйском и Сунтарском районах – по 13. В остальных районах Якутии за сутки выявлено менее 10 заболевших: Ленский район – 10 случаев; Кобяйский район – 9 случаев; Амгинский район – 8 случаев; Горный, Среднеколымский районы – по 6 случаев; Олекминский район – 5 случаев; Абыйский, Таттинский районы – по 4 случая; Момский, Усть-Майский районы – по 3 случая. Все тяжелые случаи заболевания зарегистрированы у невакцинированных больных

Фото: ЯСИА Источник: ЯСИА

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