18.11.2022
14:11
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Красота & Здоровье

Здоровая Якутия: Все медицинские услуги в одном месте

Устали искать информацию о медицинских услугах на сторонних сайтах? Запутались через какой ресурс записаться на прием к врачу? Значит это информация для Вас!

Теперь все медицинские услуги в одном месте.

На портале «Здоровая Якутия» Вы найдете полезную информацию касательно медицины, медицинских услуг, различных проверенных медицинских сервисов. Мы расскажем все о сбалансированном питании, ментальном здоровье, иммунитете, спорте и многом другом

Переходите по ссылке и следите за обновлениями!

https://portal.mzsakha.ru/

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба Минздрава РС(Я)

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