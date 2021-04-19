19.04.2021
13:30
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Якутия

Здесь будет школа и сад!

Они будут построены в рамках федеральной целевой программы «Комплексное развитие сельских территорий». Увеличения финансирования программы  добивалась «Единая Россия».

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В селе Ус-Кюель появится новое здание детского сада «Чуораанчык» на 50 мест,  в селе Сырдах – здание средней образовательной школы на 120 мест.

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В Берт-Усовском и Курбусахском наслегах Усть-Алданского улуса 17 апреля установлены первые сваи объектов образования, сообщает Руководство улуса во главе с Алексеем ФЕДОТОВЫМ (член Регионального политического совета ЯРО партии «Единая Россия», секретарь УстьАлданского МО) проводит последовательную работу по участию проектов в конкурсных отборах по реализации федеральных программ во взаимодействии с главами и администрациями наслегов при поддержке главы Якутии Айсена НИКОЛАЕВА, органов государственной власти республики.

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Проекты шести сел Намского, Олекминского, Сунтарского, Усть-Алданского, Чурапчинского улусов были отобраны для субсидирования в 2021 году, а также плановом периоде 2022-2023 годов.

Фото: пресс-службы администрации Усть-Алданского улуса.
Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия" по информации пресс-службы администрации Усть-Алданского улуса.
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