Здесь будет школа и сад!

Они будут построены в рамках федеральной целевой программы «Комплексное развитие сельских территорий». Увеличения финансирования программы добивалась «Единая Россия».

1 из 2

В селе Ус-Кюель появится новое здание детского сада «Чуораанчык» на 50 мест, в селе Сырдах – здание средней образовательной школы на 120 мест.

1 из 2

В Берт-Усовском и Курбусахском наслегах Усть-Алданского улуса 17 апреля установлены первые сваи объектов образования, сообщает Руководство улуса во главе с Алексеем ФЕДОТОВЫМ (член Регионального политического совета ЯРО партии «Единая Россия», секретарь Усть—Алданского МО) проводит последовательную работу по участию проектов в конкурсных отборах по реализации федеральных программ во взаимодействии с главами и администрациями наслегов при поддержке главы Якутии Айсена НИКОЛАЕВА, органов государственной власти республики.

1 из 2

Проекты шести сел Намского, Олекминского, Сунтарского, Усть-Алданского, Чурапчинского улусов были отобраны для субсидирования в 2021 году, а также плановом периоде 2022-2023 годов.