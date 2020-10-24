Здания и дороги, памятник и турнир – в память о замечательном человеке Александре Миронове…

Сегодня, 24 октября, исполнилось бы 50 лет одному из выдающихся сыновей Якутии – Александру Степановичу МИРОНОВУ.

Саша родился в Якутске, родители его в то время были студентами, учились на четвертом курсе, поэтому первенец рос «общежитским» ребенком. Мама Августина Александровна МИРОНОВА родом из Верхневилюйского района, всю жизнь трудилась в строительной сфере, сначала работала главным архитектором родного улуса, затем в Таттинском улусе руководила инвестиционно-строительным управлением, была удостоена звания заслуженного строителя РС(Я). Она ушла из жизни в 2011 году. Отец Степан Спиридонович МИРОНОВ также работал в строительной отрасли, был заслуженным строителем Якутии, и несмотря на возраст, до сегодняшнего дня он продолжает трудиться в известной фирме «Сэттэ».

Саша был старшим из четырех детей, так что постоянно ухаживал за младшими сестренками Леной и Машей, братом Степой.

В школе он учился только на «отлично», восьмилетку окончил в Верхневилюйске. Потом семья переехала в Таатту, и среднюю школу он завершил уже в Ытык-Кюеле, с серебряной медалью.

В школьные годы, да и после Саша увлекался спортом, в Верхневилюйском улусе неплохо боролся, уголок на стене родительского дома был увешан его наградными лентами и медалями.

Сразу после школы он поступил в знаменитый НИСИ – Новосибирский инженерно-строительный институт, где так же отлично учился по специальности «промышленное и гражданское строительство». В то же время был весьма активным студентом – руководил землячеством, с увлечением занимался самбо и модным в то время каратэ.

Там же он встретил свою любовь Лену, сыграли свадьбу, потом родили и воспитали троих мальчиков.

Вернулся на родину в 1993 году с красным дипломом и с квалификацией «инженер-строитель». Затем вскоре он получил второе образование, также с отличием окончив в 1999 году Хабаровскую государственную академию экономики и права по направлению «финансы и кредит» с квалификацией «экономист». Александр Миронов стал работать в банковской сфере, где за короткое время сделал хорошую карьеру, о чем красноречиво свидетельствуют строки его биографии:

1993-1997 гг. – ведущий специалист отдела инвестиций, специалист 1 категории отдела ускоренных операций, специалист 2 категории управления валютных операций, ведущий специалист управления валютных операций, заместитель начальника управления валютных операций акционерного банка «СИР».

1997-1998 гг. – помощник президента, первый вице-президент АБ «Сахабилиибанк»;

1998-2002 гг. – первый заместитель председателя правления КБ «Алмазэргиэнбанк» ООО г. Якутска;

2002-2003 гг. – председатель правления РИКБ «Сахакредитбанк» ООО г. Якутска;

2003-2004 гг. – первый заместитель председателя правления АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО г. Якутска;

2004-2005 гг. – исполняющий обязанности председателя правления АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО г. Якутска;

С 2005 г. до ухода из жизни – председатель правления АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО г. Якутска.

За свои труды, серьезный вклад в социально-экономическое развитие республики А.С. Миронов был удостоен в 2013 г. почетного звания «Заслуженный работник народного хозяйства Республики Саха (Якутия)», награжден Почетной грамотой Министерства регионального развития Российской Федерации, Грамотой Президента Республики Саха (Якутия), также он заслужил высокие звания «Лучший банкир России 2006 года» и «Почетный меценат Республики Саха (Якутия)».

В расцвете сил, полным планов и проектов, совершенно неожиданно для всех, он скоропостижно скончался 2 марта 2014 г. Ему было всего 43 года, остались супруга Лена Гаврильевна и трое сыновей – Виталий, Тимур, Альберт. Его коллеги вспоминали: «Он проработал вместе с нами 15 лет, из которых 9 лет был нашим руководителем. Александр Степанович был настоящим профессионалом и уверенно управлял нашим многочисленным коллективом».

А.С. Миронов избирался депутатом Ил Тумэн на двух созывах – с 2008 по 2013 гг., и в 2013-2014 гг. Когда он в первый раз выставил свою кандидатуру по Верхневилюйско-Горному избирательный округу № 28, в Верхневилюйске, откуда он уехал еще юношей, мало кто его знал, а в Горном улусе – тем более. Тем не менее, он одержал победу и был избран депутатом. В Ил Тумэне Миронов работал в головных комитетах, был избран заместителем председателя Комитета по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, вопросам собственности и приватизации, а также членом Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. Но впоследствии по выполненным наказам и делам молодого депутата признали, стали уважать и до сих пор о нем вспоминают добрым словом. При его активном участии были построены или реконструированы школы в селах Кэнтик, Хоро, Туобуйа, музей государственности в селе Харбалаах, больничный комплекс в Верхневилюйске, дорога до наслега Ботулу.

Благодарные земляки в улусном центре Верхневилюйске во дворе больницы, которая была построена благодаря усилиям депутата, поставили ему бюст. На открытии памятника перенявшая бразды правления банком Людмила Валерьевна НИКОЛАЕВА заверила жителей района: «Мы будем продолжать сотрудничество с хозяйствами, предприятиями, администрациями улуса и наслегов».

Во время работы в АЭБ Александр Миронов увлекся новым для республики видом спорта – спортингом, где также неплохо проявил себя. В различных соревнованиях он неизменно входил в пятерку лучших, становился чемпионом республики в командном составе, выполнил норматив кандидата в мастера спорта России.

Его близкий друг со студенческих лет и товарищ по увлечению, генеральный директор АО «Туймаада-нефть» Степан Михайлович ЧЕПАЛОВ вспоминает: «Спортинг в республике зарождался в начале 2000-х годов, Александр Степанович был в числе его первооткрывателей. По его инициативе была образована наша команда «Алмаз», капитаном которой он стал. Он искренне любил этот вид, стрелял очень хорошо, если позволяло время, сам принимал участие во всероссийских соревнованиях. В 2003 году мы основали Федерацию спортинга. А.С.Миронов вложил много сил и средств в развитие нашего вида, «Алмазэргиэнбанк» и он лично спонсировали многие мероприятия, помогли нашим лидерам выйти на всероссийский и мировой уровни. После его ухода из жизни мы решили увековечить имя нашего друга, Федерация спортинга РС(Я) под управлением президента Ивана Константиновича МАКАРОВА, «Алмазэргиэнбанк» и «Туймаада-нефть» учредили и ежегодно в сентябре проводим республиканский турнир памяти А.С.Миронова. Свои солидные призы выставляют также родные Александра, администрации Верхневилюйского и Горного улусов».

«Мы поддерживали турнир и будем поддерживать! Как и память о светлом, добрейшем человеке Александре Миронове, так рано ушедшем из жизни. Александр Степанович запомнился всем нам, как высококлассный профессионал, как добрый, мудрый и отзывчивый человек, с уважением относящийся к культуре своего народа. Он был большим любителем охоты и стрелковых видов спорта. Немало сил он отдал для популяризации этого спорта, особенно в улусах нашей республики. Отрадно видеть, что с каждым годом все больше якутян участвуют в состязаниях», – говорит заместитель председателя правления АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО Анатолий ТАБУНАНОВ.

Вот так, в зданиях и дорогах в Верхневилюйском и Горном улусах, в памятнике и на стрелковом турнире сохраняется память о замечательном человеке Александре Миронове…