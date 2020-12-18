Здание мужской прогимназии – «колыбель якутской интеллигенции»

22 декабря 2020 года с 11:00-13:00 на платформе «ZOOM» ГБУ РС (Я) «Музей музыки и фольклора народов Якутии» проводит рабочее совещание на тему: «По вопросу сохранения и воссоздания «Здания якутской городской мужской прогимназии» по улице Кулаковского, 18».

Распоряжением министерства имущественных отношений Республики Саха (Якутия) от 5 декабря 2008 г. «Здание Якутской городской мужской прогимназии» передано на праве оперативного управления Музею музыки и фольклора народов Якутии.

Приказом Департамента Республики Саха (Якутия) по охране объектов культурного наследия от 29 декабря 2016 г. «Здание Якутской городской мужской прогимназии» включено в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения).

Просим Вас принять участие в обсуждении данной проблемы. Все предложения войдут в резолюцию и будут направлены адресатам.

На данный этап Музеем музыки и фольклора народов Якутии созданы два документальных фильма о здании якутской городской мужской прогимназии:

1 часть «Выдающиеся выпускники Якутской городской мужской прогимназии»

2 часть «Интервью с Аизой Решетниковой»

Аиза Петровна Решетникова – народная артистка РС(Я), заслуженный работник культуры РФ, кандидат исторических наук, член Союза композиторов СССР, лауреат премии (Золотая медаль) Фонда Ирины Архиповой), лауреат Государственной премии им. А.Е. Кулаковского — Өксөкүлээх Өлөксөй и основатель Музея музыки и фольклора народов Якутии расскажет о значимости сохранения и восстановления 147-летнего здания Якутской мужской прогимназии, поведает о том, как музей стал обладателем этого исторического объекта, его нелегком прошлом, забытом настоящем и, надеемся, светлом будущем.

Историческая справка:

Здание Якутской городской мужской прогимназии 1873 года постройки. Директорами и учителями этого учебного заведения работали такие видные деятели народного образования Якутии, как П.П. Гадзяцкий, А.А. Гайонов, Е.Ф. Шелленберг, К.Д. Жукович, В.А. Кирилов и др.

Якутскую мужскую классическую прогимназию окончили ставшие видными деятелями Якутии, как В.В. Никифоров-Кюлюмнюр – председатель Якутской земской областной управы, А.Е. Кулаковский-Ексекюлях – основоположник якутской художественной литературы, К.К. Атласов – деятель народного образования Якутии, А.И. Попов – создатель Якутского музея, губернатор Якутской области в 1914 г., П.Х. Староватов – народный учитель, Герой Труда, Д.Д. Сивцев – народный учитель, К.Г. Неустроев – первый ученый из якутов, Е.Н. Слепцов – первый врач из якутов и многие другие.

После преобразования в 1890 г. прогимназии в Якутское реальное училище, оно оставалось единственным учебным заведением, дававшим среднее общее образование молодежи Якутии, которая особенно активно стала поступать в высшие учебные заведения центральной России и Сибири. Из его стен вышли ученые с мировым именем Н.В. Кондаков, Л.В. Киренский, М.Ф. Габышев, общественные деятели С.А. Корякин, Г.В. Ксенофонтов, П.В. Ксенофонтов и другие.

В советское время в этом здании последовательно размещались городская школа 2 концентра, рабфак, учительский институт, факультеты Якутского государственного университета, военная кафедра. В последнее время в нем размещались фонды библиотеки ИТФ ЯГУ.

Таким образом, это историческое здание по сути дела явилось колыбелью возникновения и становления интеллигенции Якутии, в том числе и многих современных политических и общественных деятелей республики. В архитектурном отношении – это здание является первым и единственным сохранившимся деревянным двухэтажным зданием гражданского назначения XIX в. на всей территории северо-востока России. Оно построено на ленточном фундаменте из бутового камня, что явилось прекрасным примером того, что русская инженерная мысль тех лет успешно решала многие вопросы сохранения вечномерзлого грунта под такими зданиями, выдержавшими испытанием времени и событий

Сохранение этого памятника истории и культуры республики – долг современного просвещенного человека перед будущими поколениями!

Прилагаем проект программы рабочего совещания.

Ссылка совещания: https://us04web.zoom.us/j/75456807656?pwd=L256S1U2Z1lBMWJkTmJQWGZiY0tRUT09

Идентификатор конференции: 754 5680 7656

Код доступа: i9mKT7

По всем вопросам просим обратиться к модератору совещания Миронову Р.В. с.т.: 89640773005