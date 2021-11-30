Здание бывшей больницы ЯФАН передано клинической больнице №3

Минобрнауки РФ полностью согласовало передачу федерального недвижимого имущества, расположенного на первом этаже здания по адресу: г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 6, в безвозмездное пользование Республиканской клинической больнице №3.

В адрес Росимущества, ТУ Росимущества в Республике Саха (Якутия) и Федерального исследовательского центра «ЯНЦ СО РАН» поступило письмо от Министерства науки и высшего образования РФ от 25.11.2021 г. №МН-21/5498 о том, что министерством согласована сделка по передаче в безвозмездное пользование федерального недвижимого имущества.

Таким образом, пакет документов для совершения сделки по передаче федерального недвижимого имущества в безвозмездное пользование Республиканской клинической больнице №3 прошел все этапы согласования с Минобрнауки России — ФИЦ «ЯНЦ СО РАН» получил согласование министерства на заключение договора с РКБ №3. После заключения договора безвозмездного пользования помещением и получения медицинской лицензии, больница откроет прием пациентов в здании по улице Кулаковского.

«Мы надеемся, что прием прикрепленного населения начнет оказываться РКБ №3 в здании «Яфановской» больницы в самое ближайшее время. Теперь всё зависит от скорости заключения договора безвозмездного пользования помещением и получения медицинской лицензии РКБ №3. С нашей стороны всё, что необходимо — сделано», — сообщил заместитель генерального директора ФИЦ «ЯНЦ СО РАН» по общим вопросам Тихон Скрябин.

Напомним, что весной 2021 года клиника Якутского научного центра комплексных медицинских проблем объявила о закрытии поликлинического отделения, в котором обслуживалось более восьми тысяч жителей Якутска. По предложению Минздрава республики было решено создать в здании на Кулаковского, 6 подразделение РКБ №3. Понимая огромную важность поликлинического обслуживания пациентов по привычному адресу, руководство Республики Саха (Якутия) в лице Главы Якутии Айсена Николаева совместно с руководством ФИЦ «ЯНЦ СО РАН» в лице генерального директора, член-корреспондента РАН Михаила Лебедева обратилось в Минобрнауки России с просьбой ускорить согласование передачи площадей Республиканской клинической больнице №3. В конце ноября 2021 года федеральное министерство полностью согласовало передачу 489 кв. м., расположенных на первом этаже здания по адресу: г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 6, в безвозмездное пользование РКБ №3.

В ближайшее время Республиканская клиническая больница №3 откроет в здании «Яфановской» больницы поликлиническое отделение, где прикрепленное население сможет получать бесплатную первичную медико-санитарную помощь.