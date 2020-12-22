22.12.2020
13:30
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Общество

Зажглась елка для мирнинских медиков

Партийцы преподнесли ее в рамках акции «Спасибо врачам».

Секретарь Мирнинского отделения партии «Единая Россия» Анатолий ПЛАТОНОВ и председатель фракции депутатов Константин ДЕГТЯРЕВ поздравили главного врача мирнинской центральной районной больницы Татьяну  СТРУЧКОВУ и ее коллег с наступающим Новым годом: «Благодарим вас за самоотверженный труд в условиях пандемии. Хочется пожелать, чтобы в Новом Году все люди, которые обратятся к вам за медицинской помощью, были безмерно благодарны и вспоминали вас только добрыми и теплыми словами. Желаем здоровья и хорошего настроения! Счастливого Нового Года!».

Фото: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия".
Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия".
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