Зажглась елка для мирнинских медиков

Партийцы преподнесли ее в рамках акции «Спасибо врачам».

Секретарь Мирнинского отделения партии «Единая Россия» Анатолий ПЛАТОНОВ и председатель фракции депутатов Константин ДЕГТЯРЕВ поздравили главного врача мирнинской центральной районной больницы Татьяну СТРУЧКОВУ и ее коллег с наступающим Новым годом: «Благодарим вас за самоотверженный труд в условиях пандемии. Хочется пожелать, чтобы в Новом Году все люди, которые обратятся к вам за медицинской помощью, были безмерно благодарны и вспоминали вас только добрыми и теплыми словами. Желаем здоровья и хорошего настроения! Счастливого Нового Года!».