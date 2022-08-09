Заявления по указке главы я не написала, и тогда пришел ОБЭП – уволенный директор

В редакцию SakhaLife обратилась якутянка, которая полтора месяца назад направила письмо главе республики, но до сих пор не получила никакого ответа. События, которые получили широкий общественный интерес, она описывает со своей личной точки зрения, приводя оценочные суждения. События могут заинтересовать правоохранительные и контролирующие органы, так что приводим коллективное письмо и ответы чиновников администрации Ленского района.

Здравствуйте,​ Уважаемый Айсен Сергеевич!

Я, Васильева Лилия Карямовна, проживаю в г. Ленске. С 2009 г. работала в коррекционной школе​ VIII вида, в 2019 г. была назначена исполняющей обязанности директора школы.

17 мая по телефону начальник управления образования Корнилова Изумира Николаевна сообщила мне, что глава распорядился расторгнуть со мной трудовой договор. На вопрос » Что произошло? «, Корнилова И.Н. сказала, что поступили жалобы и такие руководители ему не нужны. Я спросила от кого жалобы, суть жалоб, можно ли ознакомиться, на что Корнилова И.Н. сказала, что она не в курсе, но она договорилась с главой, что я напишу по «собственному желанию», чтоб не портить трудовую такой записью.

Заявление я не написала.

18 мая в школу приехали 6 сотрудников ОБЭП, обвинили меня в сговоре с неустановленной группой лиц в хищении бюджетных средств в особо крупных размерах. Произвели изъятие всех документов в бухгалтерии и в отделе кадров. Изъяли орг. технику, программное обеспечение 1С Бухгалтерия, 1С Зарплата и Кадры, электронные ключи и электронные подписи. После изъятия в школе, был произведён обыск по месту моего проживания.

25 мая 2022 г. распоряжением и.о. главы Каражеляско Е.С. я была уволена по ст. 278 п. 2, без объяснения причин (глава был в отпуске).

1 июня я обратилась к главе Абильманову Ж. Ж. (пришла на приём), с просьбой озвучить причины моего увольнения, если есть жалобы, ознакомить и разобраться. Глава не стал слушать меня, выгнал из кабинета, сказал, что он так решил и всё!

Уволена я по «доносу», якобы обиженного мной заместителя директора по воспитательной работе нашей же школы. Именно по «доносу», потому что письменной жалобы о фактах нарушения трудовой дисциплины, нарушения законодательства в сфере «Образования», законодательства в отношении работников, нарушения устава и иных нормативно-правовых актов нет. Глава делает выводы со слов одного «жалобщика», не проверяя информацию о моей работе и работе школы в целом. Не учитывает, что я не имею ни одного дисциплинарного взыскания за период работы и руководства, что ежеквартально получаю премии 100% и премии по итогам года, согласованные с ним же. Более того, в апреле был объявлен конкурс на замещение вакантной должности директора школы, я подала документы, прошла первый этап конкурса, и комиссия допустила меня ко второму этапу, он должен был состоятся 27 мая.

Глава района Ж.Ж. Абильманов и начальник управления И.Н. Корнилова, необоснованно принимают сторону «доносчика»,​ не желают разобраться, не проводят служебную проверку. Хотя коллектив обратился с письменной просьбой создать комиссию, провести служебное расследование и озвучить коллективу причины увольнения и.о. директора, (обращение подписали 37 работников из 48). Но и глава, и начальник управления образования проигнорировали это обращение.

«Доносчик» на следующий день был назначен и.о. директора коррекционной школы.

Ж.Ж. Абильманов давно применяет такие методы «руководства». С 2017 года, таким образом были уволены начальник управления образования Н.А. Мозгова, заместитель главы по социальным вопросам А.Э. Макушев, директор МКУ ДОУ «Сэргэ» Я.В. Соловьёва, директор ЦРР-детский сад «Сказка» Т.А. Осипова, директор МКУ » Комитет по физической культуре и спорту» В.М. Федурин. Все руководители подверглись публичным оскорблениям, обвинениям в воровстве бюджетных средств и преследованиям сотрудниками ОБЭП, по указке главы. Но ни одного факта не доказано, ни одного уголовного дела нет.

По его же указке все уволенные им люди не могут трудоустроиться в бюджетную сферу.

13 сентября 2021 г. Абильмановым была​ уволена заслуженный педагог, опытнейший руководитель (директор с 1999 года) одной из старейших школ района Наталья Владимировна Щебельская, без объяснения причин.

Айсен Сергеевич, прошу Вас вмешаться в ситуацию и принять меры. Хамство, самоуправство и пренебрежение законами главы нашего района переходит все границы. Считаю, что это беспредел и злоупотребление полномочиями главы Муниципального образования «Ленский район» Ж. Ж. Абильманова.



С уважением Л.К. Васильева







