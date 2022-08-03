Заявление МИД КНР о поездке Пелоси на Тайвань — консульство в Хабаровске

В редакцию Sakhalife поступило письмо от Генерального консульства Китайской Народной Республики в г. Хабаровске с просьбой опубликовать заявление Министерства иностранных дел КНР в отношении поездки Н. Пелоси на Тайвань. Мы публикуем этот документ, чтобы наши читатели могли познакомится из первых уст с официальной позицией китайского руководства по поводу приезда спикера Палаты представителей Конгресса США Н. Пелоси на Тайвань.

Заявление Министерства иностранных дел КНР в отношении поездки Н. Пелоси на Тайвань

2 августа спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, вопреки решительному протесту и жесткому предупреждению китайской стороны, совершила поездку на Тайвань. Это серьезное нарушение принципа одного Китая и положений трех китайско-американских совместных коммюнике, серьезный подрыв политического фундамента китайско-американских отношений, грубое посягательство на суверенитет и территориальную целостность Китая, что навредит миру и стабильности в районе Тайваньского пролива, подает сугубо ошибочный сигнал сепаратистским силам, выступающим за т. н. «независимость Тайваня». Китайская сторона категорически выступает против этого, осуждает, сделала серьезное представление и выразила резкий протест американской стороне.

В мире существует только один Китай, а Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая. Правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством, представляющим весь Китай, об этом дается четкое определение в резолюции ГА ООН 2758 от 1971 года. С момента образования КНР в 1949-м году 181 страна установили дипломатические отношения с ней на основе принципа одного Китая, который представляет всеобщий консенсус международного сообщества и основополагающую норму международных отношений.

В «Совместном коммюнике об установлении дипломатических отношений между КНР и США» от 1979 г. Вашингтон четко обещал: «США признают, что правительство КНР является единственным законным правительством Китая, и в этом контексте народ США будет поддерживать культурные, торговые и другие неофициальные связи с народом Тайваня». Конгресс США как составляющая часть властей должен строго придерживаться обязательств в отношение политики одного Китая, взятых на себя американским правительством, прекратить все официальные контакты с Тайбэем. Китайская сторона последовательно выступает против тайваньского вояжа депутатов Конгресса США, считая, что Администрация США обязана подобные поездки заблокировать. Прибытие Н. Пелоси как действующего спикера Палаты представителей Конгресса на Тайвань в любой форме под любым предлогом — это не что иное, как серьезнейшая политическая провокация для повышения уровня официальных контактов между Вашингтоном и Тайбэем, что категорически не приемлет китайская сторона, тем более с чем никогда не смирится китайский народ.

Тайваньский вопрос является самым важным и чувствительным в китайско-американских отношениях. Сегодня ситуация в Тайваньском проливе становится все более напряженной, встают серьезные вызовы. Первопричиной являются попытки тайбэйского режима и Вашингтона изменить статус-кво. Власти Тайваня, зацикливаясь на получении т. н. «независимости» с опорой на США, отказываются признать Консенсус 1992 года. Они взяли курс на «декитаизацию» и пытаются реализовать сепаратистский замысел посредством «тактики салями». Вашингтон, используя Тайвань как инструмент для сдерживания Китая, непрерывно искажает и ослабляет принцип «одного Китая», активизирует официальные контакты с тайбэйским режимом, оказывает поддержку сепаратистским силам на острове. Такая авантюра представляет огромную опасность. Стоит понять, что играющие с огнем непременно сожгут самих себя.

Позиция правительства и народа Китая по тайваньскому вопросу последовательна. Твердо отстаивать государственный суверенитет и территориальную целостность — непоколебимая воля 1,4-миллиардного народа Китая, а полное воссоединение Родины — общее стремление и священный долг всех китайцев. Недопустимо идти против воли народа ровно как невозможно повернуть вспять тенденцию истории. Ни одна страна, никакая сила и никто не должен недооценивать твердую решимость, непоколебимую волю и могучие возможности правительства и народа Китая в отстаивании государственного суверенитета и территориальной целостности, в воссоединении страны и возрождении китайской нации. В связи с поездкой Н. Пелоси на китайский Тайвань Пекин непременно предпримет все необходимые меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, а ответственность за все вытекающие из этого последствия будет полностью на стороне США и сепаратистских сил за «независимость Тайваня».

Для выстраивания отношений между Китаем и США как двумя крупными державами безальтернативным выбором являются взаимное уважение, мирное сосуществование, избежание конфликта и достижение взаимовыгодного сотрудничества. Тайваньский вопрос относится исключительно к внутренним делам Китая, о чем никакая другая страна не вправе судить. Пекин решительно требует от Вашингтона прекратить разыгрывать «тайваньскую карту» для сдерживания Китая, перестать вмешиваться в тайваньские дела как внутренние дела Китая, отказаться от поддержки и попустительства сепаратистским силам Тайваня. По тайваньскому вопросу США должны перестать говорить одно, а делать другое, отказаться от искажения, размывания и опустошения политики одного Китая, на практике соблюдать принцип одного Китая и положений трех китайско-американских совместных коммюнике. Требуем от Вашингтона претворять в жизнь обещание американского руководства о том, что они «не стремятся развязывать новую холодную войну, не пытаются изменить государственную систему Китая, не выступают против Китая путем укрепления союзнических отношений, не поддерживают «независимость Тайваня», не намерены конфликтовать с Китаем». США следует не заходить слишком далеко по неверному и опасному пути.