Заявку на подключение дома к газу можно подать онлайн

Министерство промышленности и геологии РС (Я) продолжает работу с обращениями граждан, поступившими через социальные сети. Так, жителей города Якутск интересует вопрос подключение домов к газу.

По результатам совместной работы Минпромгеологии РС (Я) и АО «Сахатранснефтегаз» сообщаем, что перед подачей заявки важно удостовериться, что по вашему адресу отсутствует дефицит пропускной способности газопроводов. Также рекомендуется подавать заявки на подключение к газу своевременно и не откладывать заключение договора на техприсоединение к сетям газоснабжения в долгий ящик.

«Проверить свой район можно через сервис «Яндекс.карты» на сайте aostng.ru. При наведении курсора на ту область, которая вас интересует, карта автоматически выдает информацию в всплывающем окне», — сообщили в пресс-службе «Сахатранснефтегаз».

Так, если техническая возможность подключения объекта капитального строительства есть, зеленым цветом будет выделен текст с рекомендацией подать заявку в электронном виде – сделать это можно без посещения офиса обслуживания, достаточно заполнить анкету на сайте по ссылке.

Районы с загруженными газораспределительными сетями выделены на карте синим цветом. При выборе адресов внутри синих границ карта выдаст ответ, что в этом районе при подаче заявки возможно получение отказа в связи с дефицитом пропускной способности существующих сетей.

Кроме того, важно учесть сроки подключения. Минимальный срок исполнения по договору составляет 8 месяцев. К примеру, если заявитель планирует достроить частный дом и подключить его к газу летом 2021 года – сейчас наиболее благоприятное время для подачи заявки и заключения договора.

По информации компании, пуск производится только при условии 100% готовности объекта и оборудования к приему газа, в противном случае при длительном нарушении сроков по договору возможно начисление штрафа.

Чтобы избежать очередей и массового скопления людей в период распространения коронавирусной инфекции, мы настоятельно рекомендуем подавать заявку онлайн. Пошаговую инструкцию по заполнению заявки на техприсоединение можно посмотреть на указанном сайте .

Министерство промышленности и геологии Республики Саха (Якутия) сообщает, что ведёт постоянный мониторинг и работу с обращениями граждан Якутии.