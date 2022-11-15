Заявки на гранты регионального Фонда развития промышленности одобрены трем предприятиям

Определены первые получатели грантов регионального Фонда развития промышленности Якутии.

Строительные и ювелирные предприятия Якутии получили свыше 3,7 млн рублей по программе грантов Фонда развития промышленности. Заявки на гранты одобрены на данный момент трем предприятиям по производству строительных материалов: «Стройтехснаб», «Стандарт» и «Интехстрой», а также двум ювелирным производителям: «Уруу» и ИП Марков Л.В.

За счет грантов производители компенсируют до 90% затрат на уплату процентов по кредитным договорам.

«Региональный Фонд предоставляет нашим предприятиям возможность получать льготные займы и гранты на расширение производства. Это усиливает курс на импортозамещение, позволяет создавать новые рабочие места. Средства, которые мы вкладываем в наших местных производителей, возвращаются обратно в виде налогов и готовой продукции», — подчеркнул глава Якутии Айсен Николаев.

«Многие местные предприятия испытывают дефицит оборотных средств. Гранты помогут решить эту проблему и расширить линейку выпускаемой продукции. На эти цели региону выделено свыше 13 млн рублей. С этого года воспользоваться мерами поддержки Фонда могут местные предприятия обрабатывающей промышленности, которые, в первую очередь, производят собственный уникальный товар», — отметил министр промышленности Якутии Максим Терещенко.

Кроме того, промышленные предприятия также могут претендовать на займы по ставке 1% и 3% годовых на реализацию инвестпроектов, модернизацию оборудования и расширение производства.

Напомним, что региональный Фонд развития промышленности в марте 2022 года получил самую большую по объему субсидию в стране — свыше 273 млн рублей.

По итогам девяти месяцев индекс промышленного производства в регионе составил 112,7%, самый успешный в постсоветской истории.

Подать заявку и документы на получение грантов можно до 20 декабря 2022 года на сайте https://fondsakha.ru/. Основными условиями для подачи заявок – соответствие основного вида деятельности ОКВЭДам, отнесенным к сфере Минпромторга России, отсутствие задолженности по уплате налогов и регистрация в качестве налогоплательщика в регионе.