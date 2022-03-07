Заявитель рассказал подробности громкого дела по силовикам Якутии

Бывший сотрудник ФСБ по Якутии получал многомилионные суммы за «решение вопросов»

SakhaLife первым сообщил, что в Якутии задержан бывший руководитель одного из отделов управления ФСБ России по Республике Саха (Якутия), подполковник в отставке Иван ГРИШУКОВ. По данным оперативно-розыскных мероприятий следствия, Гришуков длительное время регулярно получал от структур одного из крупных инвесторов в золотодобычу многомиллионные суммы, которые предназначались «для решения вопросов» в ряде федеральных и республиканских структур. Инвестор добывающих компаний, заявитель Николай АГИБАЛОВ рассказал в интервью ЯСИА подробности дела.

«В 2016 году группа компаний «Янтарь» в лице Александра КАРАСЯ обратилось ко мне для того, чтобы я профинансировал рабочий сезон. Мы договорились. Инвестиции успешно были выделены с 2016 по 2018 годы. Но в конце 2018-го стали возникать вопросы. Ко мне начала поступать искаженная информация, были обнаружены факты лжи по неисполнению плана добычи золота и по срокам возврата инвестиций. В итоге наше общение с ним практически прекратилось. Тогда Александр Карась, воспользовавшись услугами «решал», поставил перед собой задачу фальсифицировать уголовные дела в мой адрес, и при помощи Ивана Гришукова успешно шел к своей цели», — рассказал Николай Агибалов.

Как отметил Агибалов, с Иваном Гришуковым они познакомились в 2014 году по инициативе Александра Карася. На тот момент он был сотрудником федеральной службы безопасности. Александр представил его как человека, который будет решать все вопросы в интересах группы компаний.

«На фоне всех сложностей, которые возникли у группы компаний, а именно претензии со стороны правоохранительных структур, Гришуков подхватил это все дело. Он уверил Карася, что решит вопросы, но для того, чтобы группа компаний работала без помех, он обозначил годовую абонентскую плату, которую ему должны были платить, а он передавать их руководителям силовых и административных структур — как федеральных, так и республиканских», — подчеркнул он.

Так, в 2018 году Гришуков убедил, что необходимо отнести 10 млн рублей в две структуры — 5 млн рублей в министерство внутренних дел и 5 млн рублей в следственный комитет Якутии. Деньги были успешно переданы Гришукову.

У группы компаний «Янтарь» была крупная задолженность по выплате заработной платы и по выплате налогов. С помощью Гришукова Карась делал так, чтобы ответственность за невыплату налогов и зарплаты сотрудникам была на номиналах компании.

«Мое мнение, что его действия были мошеннические. Он аферист. Вполне возможно, что он эти деньги никуда не отдавал и просто присваивал себе», — поделился заявитель.

Николай Агибалов отметил, что в период с 2016 по 2018 годы в среднем в год инвестировал в группу компаний более 1 млрд рублей.

«Организация работала, добывала тонны золота. Поэтому изначально не было никаких опасений, что Карась эти инвестиции не вернет. Но его общение с Гришуковым привело к тому, что второй намеренно создавал проблемы для компании, пользуясь своим бывшим служебным положением и связями в силовых и административных структурах Якутии. Затем он доблестно их решал за деньги и убеждал меня и Карася в том, что если не платить, то проект просто перестанет существовать. Так как в проект были заложены большие инвестиции, мы были вынуждены отдавать Гришукову заявленную сумму», — сказал он.

Агибалов подчеркнул, что у Ивана Гришукова были неадекватные запросы. Суммы доходили до 60 млн рублей в год.

«Взаимоотношения Карася и Гришукова настолько срослись, что они начали шантажировать меня. Если я не профинансирую очередной год, то я могу забыть изначально вложенные инвестиции. Мало того, у меня могли быть проблемы в виде уголовных дел», — сказал Николай.

«Написать заявление побудило чувство справедливости. Свою нечистоплотность Иван Гришуков показывал не только передо мной, но и перед другими людьми. В силу того, что справедливость должна восторжествовать, было принято решение разорвать этот порочный круг и покончить с этим», — заключил он.

Агибалов заявил, что заместитель министра внутренних дел – начальник полиции Республики Саха (Якутия), полковник полиции Владимир АРБУЗОВ не имеет никого отношения к делу Гришукова, сообщает ЯСИА.

По данным SakhaLife, 5 марта в отношении замминистра Арбузова были проведены следственно-оперативные мероприятия. После длительного допроса он отпущен, сейчас у него статус свидетеля.