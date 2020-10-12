Заяц в сметане. Ммм… просто пальчики оближешь!

Осень в Якутии – охотничья пора. И не рассказать о рецептах приготовления дичи, в нашей рубрике, было бы неправильно. И сегодня на нашем столе будет заяц, которым любезно поделились наши друзья из Нюрбы.

Приготовим два блюда, в начале заячьи потроха по-охотничьи: для приготовления берем сердце, печень и почки добычи. Хорошенько промываем их под проточной водой. Нарезаем ингредиенты на мелкие части.

В сковороде в небольшом количестве сливочного масла и с зеленым луком жарим потроха, постоянно помешивая. Жарим все ингредиенты до мягкости потрохов, потребуется буквально 5 минут и вкусная закуска перед главным блюдом готова.

А основным блюдом сегодня будет заяц в сметане, разделываем тушку на небольшие порционные куски. Слаживаем в горшочек (миску), немножко солим, заливаем примерно 150-200 мл. воды и ставим на огонь. Минут через 10 после закипания, когда мясо уже приобретет бурый цвет, добавляем сметану и зеленый лук, хорошенько перемешиваем и оставляем томиться на медленном огне.

И через 20 минут нежнейшее заячье мясо со сметанным соусом готово. На гарнир можно подать картофель отварной или жареный.

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Приятного аппетита!