Завтраки по-якутски будут подавать в гостиницах Якутска

В Якутии презентовали завтраки с национальным колоритом, которые будут введены в тестовом режиме в трех гостиницах столицы — «Алаас», «Орто Дойду» и «Лена». В меню региональных завтраков включены: — разновидности хлебобулочных изделии и выпечки — якутские оладьи, лепешки, вафли, пирожки — нарезки из говядины, оленины, жеребятины, копченой рыбы — саламат из сметаны и сливок с добавлением муки — жареные караси — кисломолочные продукты — творог, сливки — холодец домашний — кровяная колбаса — десерты — кюерчэх (взбитые сливки со свежими ягодами), варенье собственного изготовления, лепешки с чохооном — напитки — брусничный морс, быыппах. В будущем планируется разработка специализированных ланчей и сетов из закусок. Также будут привлекаться к сотрудничеству и другие гостиничные комплексы на территории всей республики, сообщает тгк объясняемреспублика_саха