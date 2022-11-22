Завтра в Якутск прибудет посол Казахстана — Телеграм

Завтра, 23 ноября, Якутск с однодневным официальным визитом посетит Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Российской Федерации г-н Ермек Кошербаев.

Визит будет проходить по приглашению главы Якутии. Отметим, что Ермек Кошербаев посетит Якутию впервые. Помимо встречи с Айсеном Николаевым, посол посетит ряд передовых предприятий Якутии, а также ознакомится с культурным наследием народа саха, сообщает тгк Якутск вечерний

Фото: Соцсети Источник: тгк Якутск Вечерний

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