Завтра впервые из Нижнего Бестяха отправятся беспересадочные вагоны до Владивостока

Завтра, 15 июня, пассажирский поезд Акционерной компании «Железные дороги Якутии» отправится по новому маршруту Нижний Бестях – Тында. С пассажирским поездом впервые отправятся вагоны беспересадочного сообщения до столицы Дальневосточного Федерального округа, тем самым откроют новый маршрут Нижний Бестях – Владивосток.

Пассажирский поезд Нижний Бестях – Тында будет ежедневно отправляться из Нижнего Бестяха в 17 часов местного времени, а из Тынды 10 часов 19 минут.

С поездом с разной периодичностью будут курсировать вагоны беспересадочного сообщения до Владивостока, Благовещенска и Тынды.

С вводом нового расписания существенно сокращается время в пути до Хабаровска, Владивостока, Благовещенска и Иркутска.

Теперь, из Нижнего Бестяха до Хабаровска можно доехать за 2 суток – это на 9 часов быстрее, чем по действующему на данный момент расписанию, до Благовещенска время в пути сократится на 8 часов и составит 1 сутки 17 часов, до Иркутска можно будет доехать за 2 суток 23 часа, что на 5 часов быстрее.

До Владивостока – время в пути составит 2 суток 13 часов.

Напомним, в целях улучшения качества обслуживания пассажиров, повышения транспортной мобильности населения республики в период закрытия аэропорта г. Нерюнгри и ограничения по приему воздушных судов аэропорта г. Якутск руководством Акционерной компании «Железные дороги Якутии» принято решение о снижении на 20% стоимости проезда в купейных вагонах АО «АК «ЖДЯ».

Таким образом, проезд в купейном вагоне беспересадочного сообщения по маршруту Нижний Бестях – Владивосток обойдется пассажиру в 7878 рублей. Из Нижнего Бестяха до Иркутска с 15 июня можно будет доехать в купейном вагоне за 8308 рублей, а с Нижнего Бестяха до Благовещенска – за 5193 рубля.

Проезд в купейном вагоне из Нижнего Бестяха до Алдана составит 1675 руб., до Нерюнгри — 2079 рублей, до Тынды – 2975 рублей.

Сервисный сбор за оформление билетов в кассах АО «АК «ЖДЯ» составляет 158 рублей.

Билеты на поезд можно купить в кассах АО «АК «ЖДЯ» на железнодорожных вокзалах Алдан, Томмот, Нижний Бестях, в кассе в г. Якутске по адресу пр. Ленина, 24, а также в других кассах по продаже железнодорожных билетов и на сайте ОАО «РЖД».

Справки по телефону: 8(4112) 31-80-81.