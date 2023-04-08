Завтра Вербное воскресенье: почему пальму заменила верба?

В шестое воскресенье Великого поста отмечается предшествующий Пасхе православный христианский праздник Вход Господень в Иерусалим.

Сегодня Лазарева суббота

Суббота, предшествующая Вербному воскресенью, называется Лазаревой. В этом году она приходится на 8 апреля. Согласно писанию, в этот день Иисус пришел в селение Вифания, где узнал, что его друг Лазарь скончался от болезни и погребен в пещере четыре дня назад. Бог велел отодвинуть камень от места захоронения и воскресил умершего, сказав ему: «Лазарь, выйди вон».

Когда празднуется Вербное воскресенье?

Вербное воскресенье — переходящий праздник, который отмечают ровно за неделю до Пасхи. Праздник Воскресения Христова в 2023 году выпадает на 16 апреля, поэтому Вербное воскресенье будут праздновать 9 апреля.

Вербное воскресенье — это один из самых значимых дней в Православной церкви. Он является началом Страстной недели и предшествует Пасхе. В этот день в церковь приходят верующие, которые совершают особое покаяние и получают особое благословение.

История праздника

Вербное воскресенье посвящено одному из важнейших событий в жизни Спасителя и всего христианского мира — торжественному въезду в Иерусалим Иисуса Христа, описанному во всех четырех Евангелиях.

В этот день Иисус верхом на молодой ослице въехал в Иерусалим, чтобы вместе с учениками — апостолами отпраздновать Пасху. Люди верили в то, что Иисус и есть Мессия, пришедший освободить иудеев от римского владычества. Весь народ, собравшийся в городе, торжественно приветствовал Христа и бросал Ему под ноги пальмовые ветви.

Почему «вербное»?

В России при богослужении не могли использовать пальмовые ветви. Поэтому их заменили ветками дерева, которое одним из первых оживает весной — вербы. Отсюда и пошло название. Освятить веточки вербы можно в любом храме накануне праздника — в Лазареву субботу или утром в воскресенье. Если нет возможности прийти в храм, вербу окропляют святой водой дома с молитвой на «освящение всякой вещи», сообщает aif.ru

Верба раньше всех начинает набирать почки и цвести— как раз к празднику. Портал «Правмир» объясняет, что ко времени празднования верба еще не выпускает листья «и тем дает понять, что наша радость от праздника Входа Господня неполна, но таит в себе начатки великой пасхальной радости».

Как правильно заготавливать ветки вербы?

Заготавливать вербу для похода в храм и освящения следует так, чтобы не повредить дерево, рассказал aif.ru протоиерей Александр Ильяшенко, настоятель храма Всемилостивого Спаса бывшего Скорбященского монастыря города Москвы. Иными словами, не стоит отламывать ветки, лучше их отрезать секатором. Срезать нужно те веточки, на которых почки уже распустились и которые имеют декоративный вид.

Традиции

В Вербное воскресенье священнослужители, облаченные в зеленые одежды, проводят в храмах Всенощное бдение. Во всех православных церквях в Вербное воскресенье на Божественной литургии читают отрывок из Евангелия, повествующий о входе Христа в Иерусалим.

Освященной вербой украшают дом, ставя ее рядом с иконами, где она может остаться на год, а иногда и дольше. Но ветви вербы — не главное в этом празднике. Священнослужители напоминают, что гораздо важнее его духовный смысл и молитва о спасении души.

В этот светлый праздник стоит отложить все заботы. Рекомендуется не заниматься уборкой, строительством или другим тяжелым трудом. Лучше посвятить время делам духовным. Уныние во все дни считается смертным грехом, поэтому в праздник тем более не стоит поддаваться тоскливому настроению.

Постящимся в Вербное воскресенье можно съесть немного рыбы. После — начинается самая строгая неделя Великого поста — Страстная седмица, сообщает kuban24.tv

Существует множество примет, связанных с вербным воскресеньем. Например, говорят, что если в этот день идет дождь, то летом будет хороший урожай. Также считается, что ветка вербы, освященная в этот день, поможет избавиться от недугов и защитит от злых духов.