Завтра в Якутске жара усилится до +35 градусов!

Якутский гидрометцентр предупреждает о неблагоприятном погодном явлении: В ближайшие сутки, 29 июля, в Оленекском, Мирнинском, Ленском, Олекминском, Алданском, Нерюнгринском районах ожидаются местами ливни, грозы с порывистым ветром до 15-18 м/с.

Прогноз погоды по всей территории Якутии

На 29/VII 2022 г.

На большей части территории Якутии сухая, жаркая погода. Кратковременные дожди, местами ливни, грозы в Оленекском, Ленском, Мирнинском, Алданском, Нерюнгринском, днем в Сунтарском районах. В Арктических районах местами небольшие дожди. Ветер умеренный, при грозах и местами в Арктике порывистый до 15-18 м/с. Температура ночью +12+17°, на западе +17+22°, в Колымо-Индигирских районах +2+7ׄ°, днем+32+37°, на севере и востоке +25+30°, на Колыме +14+19°, при дожде +20+25°.

На 30-31/ VII 2022 г.

30 июля на западе кратковременные дожди, местами грозы, небольшие дожди в северных, северо-восточных районах, 31 июля местами кратковременные дожди, грозы. В Арктических районах небольшие, местами умеренные дожди. Ветер умеренный, при грозах, 31 июля в Анабарском, Булунском районах порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +15+20°, местами +10+15°, на севере и Колыме +5+10°. Днем +30+35°, при дождях, на севере, северо-востоке +20+25°, на побережье +11+16°.

В Якутске завтра, 29 июля, синоптики обещают днем температуру +33+35 градусов, без осадков, ветер юго-восточный 2-7 м/с