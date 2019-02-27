Завтра в Якутске пройдет Единый информационный день

В Год добрососедства в городе Якутске продолжаются Единые информационные дни. 28 февраля пройдет Единый информационный день, посвященный теме «Год добрососедства в ГО «город Якутск».

В этот день представители муниципальной власти проведут встречи с коллективами предприятий и организаций, ответят на все интересующие вопросы, дадут консультации и советы.

Отметим, что впервые муниципальная практика проведения Единых информационных дней началась в Год народной инициативы. С тех пор ЕИД ежемесячно проводится с участием представителей Окружной администрации города Якутска, структурных подразделений, депутатов Якутской городской Думы, членов Общественной палаты г. Якутска.

Во всех округах и пригородах у населения есть возможность регулярно принимать участие в Единых информационных днях, высказывать в открытом диалоге свое мнение, задавать вопросы, вносить предложения и пожелания.

По итогам Всероссийского конкурса «Лучшие муниципальные практики» Единый информационный день вошел в пятерку лучших муниципальных практик, внедренных на территории городских округов Российской Федерации.

ПЛАН-ГРАФИК

проведения Единого информационного дня

в городском округе «город Якутск»

28 февраля 2019 года

на тему: «Год добрососедства в ГО «город Якутск»

№ Наименование органа территориального управления Место проведения Время 1. Управление Автодорожного округа Актовый зал Управы Автодорожного округа адрес: ул. Ленина, 52 (3 подъезд со двора) 11:00 2. Управление Гагаринского округа Библиотека «Созвездие» адрес: ул. Мординова, 21/1 17:00 3. Управление Губинского округа Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 5 по РС (Я) адрес: 202 мкр, корпус 23 16:00 4. Управление Октябрьского округа Здание Управы Октябрьского округа адрес: пр. Ленина, 46 15:00 5. Управление Промышленного округа Здание Управы Промышленного округа адрес: ул. 50 лет Советской Армии, 33 11:00 6. Управление Сайсарского округа Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида № 4 адрес: ул. Чайковского, 113 14:00 7. Управление Строительного округа Актовый зал Управы Строительного округа адрес: ул. Клары Цеткин, 2 16:00 8. Управление Центрального округа Якутская городская клиническая больница адрес: ул. Стадухина, 81/9 (Перинатальный центр, 3 этаж , актовый зал) 12:00 9. Управление Администрации мкр. Кангалассы мкр. Кангалассы, ДК «Горняк», адрес: ул. Ленина, 5 15:00 10. Управление Администрации с. Маган с. Маган, ДК «Ритм» адрес: ул. Алымова 3 16:00 11. Управление Администрации мкр. Марха мкр. Марха Здание Администрации мкр. Марха адрес: ул. О. Кошевого 67А 15:00 12. Управление Администрации с. Пригородный с. Пригородный Детский сад № 22 «Жемчужинка», 2 этаж, актовый зал адрес: ул. Совхозная 17/1 15:00 13. Управление Администрации с. Табага с. Табага, Здание Администрации с. Табага адрес: ул. Комсомольская 20/2 11:00 14. Управление Администрации Тулагино-Кильдямского наслега с. Тулагино, Центр культуры и досуга им. М.П. Обутовой -Эверстовой адрес: ул. Первомайская, 2 14:00 15. Управление Администрации Хатасского наслега с. Хатассы, ООО «Багарах» адрес: ул. Каландаришвили, 101/4 10:00