Завтра в Якутске пройдет Единый информационный день

В Год добрососедства в городе Якутске продолжаются Единые информационные дни. 28 февраля пройдет Единый информационный день, посвященный теме «Год добрососедства в ГО «город Якутск».
В этот день представители муниципальной власти проведут встречи с коллективами предприятий и организаций, ответят на все интересующие вопросы, дадут консультации и советы.
Отметим, что впервые муниципальная практика проведения Единых информационных дней началась в Год народной инициативы. С тех пор ЕИД ежемесячно проводится с участием представителей Окружной администрации города Якутска, структурных подразделений, депутатов Якутской городской Думы, членов Общественной палаты г. Якутска.
Во всех округах и пригородах у населения есть возможность регулярно принимать участие в Единых информационных днях, высказывать в открытом диалоге свое мнение, задавать вопросы, вносить предложения и пожелания.
По итогам Всероссийского конкурса «Лучшие муниципальные практики» Единый информационный день вошел в пятерку лучших муниципальных практик, внедренных на территории городских округов Российской Федерации.
ПЛАН-ГРАФИК
проведения Единого информационного дня
в городском округе «город Якутск»
28 февраля 2019 года
на тему: «Год добрососедства в ГО «город Якутск»
|№
|Наименование органа территориального управления
|Место проведения
|Время
|1.
|Управление
Автодорожного округа
|Актовый зал Управы Автодорожного округа
адрес: ул. Ленина, 52
(3 подъезд со двора)
|11:00
|2.
|Управление
Гагаринского округа
|Библиотека «Созвездие»
адрес: ул. Мординова, 21/1
|17:00
|3.
|Управление
Губинского округа
|Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы России № 5 по РС (Я)
адрес: 202 мкр, корпус 23
|16:00
|4.
|Управление
Октябрьского округа
|Здание Управы
Октябрьского округа
адрес: пр. Ленина, 46
|15:00
|5.
|Управление
Промышленного округа
|Здание Управы
Промышленного округа
адрес: ул. 50 лет Советской Армии, 33
|11:00
|6.
|Управление
Сайсарского округа
|Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа VIII вида № 4
адрес: ул. Чайковского, 113
|14:00
|7.
|Управление
Строительного округа
|Актовый зал Управы
Строительного округа
адрес: ул. Клары Цеткин, 2
|16:00
|8.
|Управление
Центрального округа
|Якутская городская
клиническая больница
адрес: ул. Стадухина, 81/9 (Перинатальный центр, 3 этаж , актовый зал)
|12:00
|9.
|Управление Администрации мкр. Кангалассы
|мкр. Кангалассы, ДК «Горняк»,
адрес: ул. Ленина, 5
|15:00
|10.
|Управление Администрации
с. Маган
|с. Маган, ДК «Ритм»
адрес: ул. Алымова 3
|16:00
|11.
|Управление Администрации мкр. Марха
|мкр. Марха
Здание Администрации мкр. Марха
адрес: ул. О. Кошевого 67А
|15:00
|12.
|Управление Администрации
с. Пригородный
|с. Пригородный
Детский сад № 22 «Жемчужинка»,
2 этаж, актовый зал
адрес: ул. Совхозная 17/1
|15:00
|13.
|Управление Администрации
с. Табага
|с. Табага, Здание
Администрации с. Табага
адрес: ул. Комсомольская 20/2
|11:00
|14.
|Управление Администрации Тулагино-Кильдямского наслега
|с. Тулагино, Центр культуры и досуга им. М.П. Обутовой -Эверстовой
адрес: ул. Первомайская, 2
|14:00
|15.
|Управление Администрации Хатасского наслега
|с. Хатассы, ООО «Багарах»
адрес: ул. Каландаришвили, 101/4
|10:00