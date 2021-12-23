Завтра в Якутске пройдет самое экстремальное событие сезона!

Завтра, 24 декабря, в 14.00 часов на территории озера Талое пройдет самое грандиозное и экстремальное мероприятие этого года — Всероссийская акция “Чудо на льду”. Жители г. Якутск нарисуют на льду огромную новогоднюю открытку в честь “деда Валерия”, который на протяжении 10 лет поздравлял таким образом всю Россию.

Эта трогательная история нашла отклик в сердцах многих людей и с прошлого года превратилась в масштабную акцию. В эти дни вооружившись лопатами и метлами на озера выйдут жители жители Амурской области, Новосибирска, Омска, Оренбурга, Якутска, Екатеринбурга и Москвы. В этом году акцию решило поддержать Минприроды России. Сегодня для координации проведения акции в Якутск прилетела заместитель руководителя Центрального бюро информации Минприроды РФ Мария Екшина.

Ровно десять лет Валерий Мельников выходил на лед перед новогодними праздниками и рисовал из снега огромные открытки. Осенью 2020 года доброго дедушки не стало. Но дело всей его жизни продолжается. Даже не считая якутский холод и туман завтра на лед выйдут рисовать волонтёры и сотрудники природоохранных учреждений.