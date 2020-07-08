08.07.2020
14:11
173
Якутск
Завтра в Якутске отключат воду
С 9:00 до 12:00 9 июля 2020 года в связи с ремонтными работами ЯТЭЦ будет ограничена подача водоснабжения.
Под отключение попадают: 54 и 129 кварталы
С 9:30 до 14:30 9 июля 2020 года в связи с ремонтными работами ЯТЭЦ будет ограничена подача водоснабжения.
Под отключение попадают: дома № 14, 14/1, 14/3, 16, 18 по ул. Халтурина, дома №9, 11, 13/1 по ул. Строителей и дом № 43/3 по ул. Дзержинского.
С 9:30 до 17:00 9 июля 2020 года в связи с ремонтными работами ЯТЭЦ будет ограничена подача водоснабжения.
Под отключение попадают: дома № 95, 95/1, 95/2 по ул. Петра Алексеева.
Источник: Пресс-служба АО "Водоканал".
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