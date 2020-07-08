Завтра в Якутске отключат воду

С 9:00 до 12:00 9 июля 2020 года в связи с ремонтными работами ЯТЭЦ будет ограничена подача водоснабжения.

Под отключение попадают: 54 и 129 кварталы

С 9:30 до 14:30 9 июля 2020 года в связи с ремонтными работами ЯТЭЦ будет ограничена подача водоснабжения.

Под отключение попадают: дома № 14, 14/1, 14/3, 16, 18 по ул. Халтурина, дома №9, 11, 13/1 по ул. Строителей и дом № 43/3 по ул. Дзержинского.

С 9:30 до 17:00 9 июля 2020 года в связи с ремонтными работами ЯТЭЦ будет ограничена подача водоснабжения.

Под отключение попадают: дома № 95, 95/1, 95/2 по ул. Петра Алексеева.