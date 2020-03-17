Завтра в Якутске отключат воду

С 9:30 до 11:30 18 марта 2020 года в связи с ремонтными работами ЯТЭЦ будет ограничена подача водоснабжения. Под отключение попадают: дома №2, 4, 4/1, 4/2, 6, 6/1 по улице Бабушкина, дома №29, 29а, 31, 31/1, 31/2, 33/1, 33/2, 33/8 по улице 50 лет Советской Армии.

С 9:30 до 12:00 18 марта 2020 года в связи с ремонтными работами ЯТЭЦ будет ограничена подача водоснабжения. Под отключение попадает дом №15/1 по улице Дзержинского.