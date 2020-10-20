Завтра в Якутске на весь день отключат воду

С 10:00 до 22:00 21 октября 2020 года в связи с врезкой запорной арматуры на водолинии “Новая” для подключения водолинии “Ушакова” (в/узел №6 – в/узел №4) будет ограничена подача водоснабжения.

Под отключение попадают 23, 48, 56, 59, 70, 74, 114, 143 кварталы, бассейны “Самородок”, Чолбон”, Бизнес-центр, ТРК “Туймаада”, частный сектор по ул. Ушакова, Кутузова.

С 9:30 до 17:00 21 октября 2020 года в связи с ремонтными работами ЯТЭЦ будет ограничена подача водоснабжения.

Под отключение попадают дома №87, 83/15, 85/14, 85/15 по ул. Петра Алексеева.