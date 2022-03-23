Завтра в Якутию прилетает Юрий Трутнев

Завтра, 24 марта, в Якутию с рабочим визитом прилетит заместитель председателя правительства страны – полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев. Глава Якутии Айсен Николаев в ходе передачи «Прямой разговор» ГТРК «Саха» на канале «Россия 24» рассказал о том, какие вопросы будут обсуждаться в рамках его визита, сообщает ЯСИА.

Завтра, 24 марта, полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев прилетает в Якутию с рабочим визитом.

«Юрий Петрович находится на прямой связи с главами субъектов Дальнего Востока. Мы постоянно от него получаем поддержку по ряду самых разных вопросов, которые сегодня возникают: начиная от поддержки наших системообразующих предприятий и заканчивая вопросами функционирования здравоохранения. У нас будет рассмотрение серьезных вопросов, связанных с ситуацией по Дальнему Востоку, по северному завозу — вопрос очень непростой не только для Якутии, но и для других регионов», — рассказал глава Якутии Айсен Николаев.

По вопросам северного завоза пройдет большое совещание. Также будут рассмотрены вопросы по продовольственной безопасности и безопасности потребительского рынка в республике.

«Юрий Петрович сейчас буквально каждый субъект отдельно рассматривает. Мы попросим его по некоторым вопросам нас поддержать. Учитывая его авторитет и знания, этот визит нам очень серьезно поможет. А также будет рассмотрена деятельность ряда крупных предприятий, которые сейчас нужно поддерживать. Есть вопросы, связанные с функционированием жизнеобеспечивающих предприятий той же коммунальной сферы и энергетики. А также есть вопросы по работе с инвесторами, которые на территории Дальнего Востока сейчас ведут крупные инвестиционные проекты и хотели бы эти проекты запускать дальше, в том числе с иностранным участием. Конечно, здесь поддержка руководителя такого ранга тоже безусловно нужна», — заключил он.