Завтра в Якутию прилетает полпред ДФО Юрий Трутнев

20-22 июля состоится рабочая поездка полпреда ДФО Юрия Трутнева в Республику Саха (Якутия) — передает телеграм-канал Полпред ДФО.

В среду полпред ДФО проведёт осмотр затопленных территорий Верхоянского района, в том числе посетит посёлок Батагай и город Верхоянск. Запланировано оперативное совещание по ликвидации последствий дождевого паводка.

В четверг пройдёт совещание по пожароопасной и паводковой обстановке на территории Республики.

Также в рамках поездки планируется проведение совещания о ходе строительства социальных объектов за счёт средств, выделяемых Правительством России из федерального бюджета на развитие социальной инфраструктуры по линии «Единой субсидии» и механизма «Дальневосточной концессии».