19.07.2022
17:06
547
Якутия
Завтра в Якутию прилетает полпред ДФО Юрий Трутнев
20-22 июля состоится рабочая поездка полпреда ДФО Юрия Трутнева в Республику Саха (Якутия) — передает телеграм-канал Полпред ДФО.
В среду полпред ДФО проведёт осмотр затопленных территорий Верхоянского района, в том числе посетит посёлок Батагай и город Верхоянск. Запланировано оперативное совещание по ликвидации последствий дождевого паводка.
В четверг пройдёт совещание по пожароопасной и паводковой обстановке на территории Республики.
Также в рамках поездки планируется проведение совещания о ходе строительства социальных объектов за счёт средств, выделяемых Правительством России из федерального бюджета на развитие социальной инфраструктуры по линии «Единой субсидии» и механизма «Дальневосточной концессии».
Фото: Пресс-службы АГиП РС(Я)
Источник: https://t.me/polpred_dfo
#Завтра в Якутию прилетает полпред ДФО Юрий Трутнев#паводок#пожары в Якутии#республика саха (якутия)#Юрий Трутнев#Якутия
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