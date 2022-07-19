19.07.2022
17:06
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Якутия

Завтра в Якутию прилетает полпред ДФО Юрий Трутнев

20-22 июля состоится рабочая поездка полпреда ДФО Юрия Трутнева в Республику Саха (Якутия) — передает телеграм-канал Полпред ДФО.

В среду полпред ДФО проведёт осмотр затопленных территорий Верхоянского района, в том числе посетит посёлок Батагай и город Верхоянск. Запланировано оперативное совещание по ликвидации последствий дождевого паводка.

В четверг пройдёт совещание по пожароопасной и паводковой обстановке на территории Республики.

Также в рамках поездки планируется проведение совещания о ходе строительства социальных объектов за счёт средств, выделяемых Правительством России из федерального бюджета на развитие социальной инфраструктуры по линии «Единой субсидии» и механизма «Дальневосточной концессии».

Фото: Пресс-службы АГиП РС(Я)
Источник: https://t.me/polpred_dfo

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