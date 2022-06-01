Завтра в Якутии отменят масочный режим

Сегодня, 1 июня, с 20 часов по якутскому времени глава Якутии Айсен Николаев проводит традиционный прямой эфир в социальных сетях.

Айсен Николаев сообщил:

«Все, кто пострадал от паводка, получат полагающуюся помощь. Хочу поблагодарить наш оперштаб и все службы, которые участвовали в борьбе с паводком и в устранении его последствий»

«Очень хорошо себя показывает самолет-зондировщик. Работа будет продолжена»

«Завтра я подпишу указ об отмене масочного режима на территории республики»

«Все Ысыахи в республике пройдут в очном формате. Подготовка идет»

«Призывников на Украину отправлять не будут. Туда отправляются только контрактники. Это четкая позиция нашего Президента, которая неукоснительно соблюдается»

«Застройщики имеют право заготовить 200 кубических метров древесины на одного застройщика один раз в 20 лет. Древесину можно заготавливать в пределах норматива в течение трех лет».

«Якутия берет шефство над городом Кировское в ДНР. Наша передовая группа уже находится в городе и оказывает всяческую помощь»

По загрязнению реки Иенгра. «Проверки проходят, нарушения выявляются, но все обходится штрафами. Для золотодобывающих предприятий это мизерные суммы. Нашим надзорным органам и прокуратуре надо занимать более активную позицию. Вопрос стоит о здоровье людей. Надеюсь, что общими усилиями эти грубейшие нарушения будут устранены»

«Ремонт проспекта Ленина такого уровня никогда не проводился. На днях встречался со строителями, осмотрел ход работ. Работы идут по графику, с соблюдением всех требований. Мы должны получить полностью преображенный проспект, достойный столицы республики»

тгк @YakutiaOpershtab

ВКонтакте https://vk.com/wall532632737_9058

Одноклассники https://ok.ru/aisen.nikolaev/statuses/154573063017370

Rutube https://rutube.ru/channel/25540354/

Телеграм — https://t.me/aisen_nikolaev