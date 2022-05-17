17.05.2022
19:40
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Погода

Прогноз погоды: в Якутии дожди и мокрый снег

Якутское УГМС обещает завтра, 18 мая, кратковременные дожди и мокрый снег почти по всей Якутии.

В южных, восточных, местами центральных районах ожидается небольшой кратковременный дождь, ночью — с мокрым снегом. В Олекминском районе ночью умеренный дождь.

На арктическом побережье небольшой снег, днем с дождем, порывы восточного ветра 9-14 м/с, поземок.

В Якутске ночью преимущественно без осадков, днем небольшой кратковременный дождь, ветер северо-восточный 2-7 м/с.

Фото: Sakhalife
Источник: ЯУГМС

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